Нацпарк «Таганай» предлагает туристам разных поколений поделиться архивными снимками

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) начал сбор архивных фотографий, которые украсят создаваемую в настоящее время экспозицию для его визит-центров.

Первой темой станет история туризма, которая началась на Таганае в конце 19-го века, когда в здешних горах побывали с экскурсией участники проходившего в Санкт-Петербурге международного геологического конгресса. В начале 20-го века первые туристы появились на Белом ключе у подножия Двуглавой сопки. Тогда на поляне близ источника участники Уральского общества любителей естествознания построили избу-балаган и нанесли знаки краской на камнях.

В СССР по Таганаю проходила часть всероссийского туристического маршрута №55 «По Южному Уралу». Путешественникам предлагали пройти от Большой Тесьмы до Двуглавой сопки и Откликного гребня, затем, взглянув на Трёх Братьев, через Киалимский кордон направиться к посёлку Тургояк.

«Мы предлагаем туристам разных поколений поделиться с нами архивными фото из походов по таганайским тропам. Интересны будут как пейзажные снимки, так и фотографии самих участников путешествий, походных эпизодов, стоянок, приютов и других подробностей, - сообщила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. – Здорово, если при этом вы поделитесь своими воспоминаниями или расскажете об истории той или иной фотографии».

Собранные материалы станут экспонатами тематической выставки, которую развернут в визит-центрах национального парка. В планах также организовать выездные экспозиции.

Желающие помочь в формировании выставок могут обращаться по телефону: +7 931 902 1603 или присылать скан-копии снимков по электронной почте: eperova@taganay.org.