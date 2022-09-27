Нацпарк «Зигальга» сообщил о создании фунгария

В экоцентре национального парка «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) появится фунгарий – над созданием коллекции грибов работают тюлюкские школьники.

Образцы на разных субстратах (это почва, опавшие листья, валежник) ученики собирают вдоль экологической тропы во время походов по национальному парку. Важно завершить все полевые работы до установления в «Зигальге» снежного покрова.

«Каждый образец необходимо высушить и обозначить. Для этого в лаборатории экоцентра есть микроскопы и определители. Зимой юные экологи займутся обработкой и изучением собранного за летний сезон материала», - рассказали в нацпарке.

Чтобы коллекция была полной, в ней должны быть образцы грибов, которые появляются и весной, - одним из итогов зимней сессии в экоцентре станет список недостающих «экспонатов».