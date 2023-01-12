12.01.2023
Нагрудные знаки «За службу в особых условиях» вручили полицейским Челябинской области
12.01.2023
Бывший замглавы Магнитогорска отправился в колонию
12.01.2023
Первый в 2023 году малыш в Озерске родился второго января, в Снежинске – третьего января
12.01.2023
Школьные музеи Челябинской области могут стать партнерами московского Музея Победы
12.01.2023
«Солнечная долина» приглашает южноуральцев на всемирный День снега
12.01.2023
Челябэнерго повысил надежность и качество электроснабжения жителей Сосновского района
Нагрудные знаки «За службу в особых условиях» вручили полицейским Челябинской области
07.01.2023
Рождество в Челябинской области прошло без происшествий
06.01.2023
В Челябинской области все храмы обследованы и взяты под охрану
01.01.2023
Встреча Нового года в Челябинской области прошла без происшествий
31.12.2022
Спасли полицейские: жительница Снежинска пошла на кладбище и едва не замерзла
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023