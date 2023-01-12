Нагрудные знаки «За службу в особых условиях» вручили полицейским Челябинской области

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков вручил награды сотрудникам, вернувшимся из служебной командировки в новые регионы России. Полгода полицейские выполняли там служебные задачи.



Михаил Скоков поблагодарил полицейских за службу, за профессиональное и грамотное выполнение поставленных целей.

«Говорю вам спасибо, что достойно представили Челябинскую область, обеспечивая безопасность и осуществляя охрану общественного порядка. Главное, что все вы вернулись домой. Несмотря на то, что работать пришлось в тяжелых, опасных условиях, с поставленными задачами вы справились на должном уровне. Ваши заслуги отмечены руководством МВД России», - сказал Михаил Скоков.



Михаил Скоков вручил отличившимся полицейским нагрудные знаки МВД России «За службу в особых условиях».