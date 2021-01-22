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Накануне акции за Навального челябинские силовики начинают трехдневные рейды

Челябинские полицейские сегодня, 22 января, начинают оперативно-профилактические мероприятия «Ночь» и «Район». Помогать им будут коллеги из других правоохранительных структур.

На этот раз рейды по охране общественного порядка растянутся на трое суток, а не как это было раньше (традиционно ОПМ «Ночь» начиналась вечером пятницы и заканчивалась утром субботы).

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, «Ночь» и «Район» направлены на профилактику, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения. Сотрудники полиции поддерживают правопорядок и безопасность граждан в общественных местах и на улицах, в том числе в вечернее и ночное время.

«Рейды по охране общественного порядка будут продолжены и в выходные дни, с субботы по воскресенье. Наряду с сотрудниками полиции в мероприятии задействованы коллеги из управления Росгвардии и ГУФСИН по Челябинской области, федеральной службы судебных приставов, представители частных охранных организаций, депутатского корпуса, администраций, добровольных народных дружин, а также члены общественных советов при органах внутренних дел и ветеранских организаций», - сообщили в региональном полицейской главке.

Завтра, 23-го января, в Челябинске (и множестве других городов России) намечается незапланированная массовая акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного в столице на 30 суток, - неудивительно, что рейды силовиков затянутся.

Как ранее сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», на Ютуб-канале «Навальный Live» было опубликовано обращение оппозиционера, который после решения о своем аресте на 30 суток призвал своих сторонников выходить на улицы 23-го января.

Администрация Челябинска в преддверии акции напомнила жителям города об ответственности за участие в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которое может обернуться штрафом до 50-ти тысяч рублей. Организаторы акции могут сесть на пять лет.