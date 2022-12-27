27.12.2022
Большинство любителей книг верят в волшебство Нового года
27.12.2022
Бывшему директору «Челябоблинвестстроя» продлили заключение под стражей
27.12.2022
Работники «Уральской кузницы» проверили навыки игры в стритбол
27.12.2022
Накануне новогодних каникул железнодорожники напомнили школьникам правила безопасности
27.12.2022
В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо
27.12.2022
В Челябинской области в новогодние праздники изменится режим работы Почты России
Накануне новогодних каникул железнодорожники напомнили школьникам правила безопасности
23.12.2022
Завершена реконструкция остановочного пункта в поселке Локомотивный
19.12.2022
Непогода задержала «Ласточку» по пути из Магнитогорска в Челябинск и еще ряд поездов
17.12.2022
ЮУЖД назначает дополнительные поезда в новогодние каникулы из Челябинска в Москву
16.12.2022
Более 200 предприятий МСП Челябинской области будут участвовать в разработке инноваций для Южно-Уральской железной дороги
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022