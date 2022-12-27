Накануне новогодних каникул железнодорожники напомнили школьникам правила безопасности

Почти девять тысяч школьников приняли участие в мероприятиях декадника по безопасности несовершеннолетних на Южно-Уральской магистрали. В ходе профилактической акции «Безопасные каникулы» на ЮУЖД прошли мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, с детьми провели беседы о том, где можно переходить через пути и как вести себя на платформе, показали фильмы о безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Для ребят были также проведены конкурсы детского творчества. При проведении лекций в учебных заведениях, в родительские собрания включались вопросы безопасного нахождения детей и взрослых на объектах инфраструктуры железной дороги. Железнодорожники распространили более трех тысяч памяток.

Совместно с сотрудниками транспортной полиции проведено более 200 рейдов по проверке соблюдения гражданами правил безопасности на железнодорожных путях, в ходе которых задержано 229 нарушителей, из них 13 несовершеннолетних.

Кроме того, 14 декабря на станциях Мисяш и Чебаркуль (Челябинская область) работал «Поезд знаний», который посетили 156 школьников. «Поезд знаний» – это уникальный проект Южно-Уральской магистрали, не имеющий аналогов на сети ОАО «РЖД». Он курсирует по станциям ЮУЖД с целью проведения профилактической работы с учащимися образовательных учреждений, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожной инфраструктуры, а также позволяет охватить учебные заведения, находящиеся в отдаленных районах.

К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу, дети в силу своей беспечности и невнимания со стороны взрослых нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы. С начала 2022 года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава были травмированы четверо несовершеннолетних. В Курганской области травмировано трое несовершеннолетних, в Оренбургской – один подросток.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».