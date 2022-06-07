Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области. Как оказалось, таковые находятся в Челябинске и Копейске.

Как пояснили общественники, площадки, нахождение на которых может быть опасно для жизни и здоровья подрастающего поколения, были обнаружены ими во время мониторинга благоустроенных общественных пространств.

«Ни одна площадка, которую мы проверили вместе с членом палаты судебных экспертов, не прошла экзамен Народного фронта на безопасность. Направили обращение в прокуратуру и делимся с вами антирейтингом детских площадок-ловушек», - отмечают активисты, призывая жителей Челябинской области обращаться к ним с жалобами на детские площадки, сделанные не по нормативам.