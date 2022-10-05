Народный фронт открыл сбор зимней гуманитарной помощи бойцам и жителям Донбасса

Народный фронт Челябинской области сообщил об открытии сбора зимней гуманитарной помощи для бойцов и жителей Донбасса.

«Зимние берцы, термобелье, одежда – с приходом холодов южноуральцы несут «теплую» помощь для тех, кто сейчас на передовой. Уже собраны сотни килограммов, цель – собрать полную машину специального груза и успеть до зимы», - отмечают в ОНФ региона.

Как рассказали общественники, предприятия и организации Челябинской области помогают серьезной техникой: в новой партии уже есть квадрокоптеры, ожидается пополнение в виде амуниции.

«Из нестандартного в новой партии можно отметить 400 килограммов конфет. Это подарок от неравнодушных предпринимателей, которые решили поднять настроение бойцам на передовой», - сообщают в Народном фронте.

Гуманитарная помощь принимается по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 20.