Народный фронт: власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта

Сотрудники Общероссийского Народного фронта заявили, что власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта. Дороги, на ремонт которых потратили 625 миллионов рублей, снова пора ремонтировать.

В Челябинске вместе со снегом сошел асфальт с дорог, которые ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Мы оценили состояние 16 дорог, которые ремонтировали в период с 2019 до 2022 года. Все они находятся на гарантии. Результат обновления за 625 миллионов рублей удручающий: ямы, выбоины и глубокие колеи», - сообщили в Общероссийском Народном фронте.

«Мы обратились в администрацию города с требованием срочно привести объекты в нормативное состояние в рамках гарантийных обязательств», - добавили в организации.

Реестр «убитых» гарантийных дорог передан в прокуратуру, Контрольно-счетную палату и миндор.