12.04.2023
Южноуральцы могут выбрать объект для благоустройства на 2024 год
12.04.2023
Народный фронт: власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта
12.04.2023
Иностранцы, обвиняемые в убийстве подростка в Челябинске, арестованы
12.04.2023
Челябинский «Полёт» возглавил Дмитрий Довженко
12.04.2023
На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки
12.04.2023
В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов
Народный фронт: власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта
07.04.2023
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
19.03.2023
Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на ужасную дорогу к детскому саду
15.12.2022
От ЧТЗ до Чурилово запустят трамвай и расширят один из аварийных перекрестков в микрорайоне
20.04.2022
Текслер просит челябинцев рассказать о проблемных дорогах, чтобы по ним проехать лично
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023