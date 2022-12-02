Народный фронт заявил о неготовности скверов и парков Челябинска к зимним визитам горожан

Народный фронт раскритиковал состояние скверов и парков Челябинска и объекта в Копейске в зимний период.

Сегодня, второго декабря, общественники рассказали о новых скверах и парках муниципалитетов, на благоустройство которых, по данным регионального отделения ОНФ, потрачено двести миллионов рублей. По мнению активистов президентского движения, территории совершенно не готовы принимать горожан в зимнее время.

Совершив проверку объектов благоустройства, представители Народного фронта пришли к выводу, что за рядом общественных пространств не следят – они или завалены снегом, или на их территории приходят в негодность новые элементы.

Активисты направили обращения главе Челябинска Наталье Котовой и мэру Копейска Андрею Фалейчику с просьбой организовать устранение недостатков в содержании городских пространств.

Кроме того, общественники анонсировали проверки в других муниципалитетах Южного Урала и призвали жителей рассказывать о проблемных объектах в комментариях к постам Народного фронта в группе регионального отделения в ВКонтакте и телеграм-канале.

Среди объектов благоустройства, которых активисты ОНФ подвергли критике, - Комсомольский проспект в Курчатовском районе. В администрации района агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что подрядчик устранит все замечания по уборке вверенной ему территории сегодня же: и снег разгребет, и дорожку почистит. Соответствующую команду он уже получил и пообещал оперативно исправить свою недоработку.