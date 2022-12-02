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02.12.2022

Больше десяти тысяч южноуральских школьников смогли отправиться в бесплатные путешествия
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Народный фронт заявил о неготовности скверов и парков Челябинска к зимним визитам горожан

Общественники раскритиковали качество содержания новых объектов благоустройства

Народный фронт раскритиковал состояние скверов и парков Челябинска и объекта в Копейске в зимний период.

Сегодня, второго декабря, общественники рассказали о новых скверах и парках муниципалитетов, на благоустройство которых, по данным регионального отделения ОНФ, потрачено двести миллионов рублей. По мнению активистов президентского движения, территории совершенно не готовы принимать горожан в зимнее время.

Совершив проверку объектов благоустройства, представители Народного фронта пришли к выводу, что за рядом общественных пространств не следят – они или завалены снегом, или на их территории приходят в негодность новые элементы.

Активисты направили обращения главе Челябинска Наталье Котовой и мэру Копейска Андрею Фалейчику с просьбой организовать устранение недостатков в содержании городских пространств.

Кроме того, общественники анонсировали проверки в других муниципалитетах Южного Урала и призвали жителей рассказывать о проблемных объектах в комментариях к постам Народного фронта в группе регионального отделения в ВКонтакте и телеграм-канале.

Среди объектов благоустройства, которых активисты ОНФ подвергли критике, - Комсомольский проспект в Курчатовском районе. В администрации района агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что подрядчик устранит все замечания по уборке вверенной ему территории сегодня же: и снег разгребет, и дорожку почистит. Соответствующую команду он уже получил и пообещал оперативно исправить свою недоработку.

 

Автор: Евгения Александрова
Народный фронт
объекты благоустройства
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Волонтеры «Единой России» эвакуировали в Крым 91-летнюю жительницу Херсона

29.11.2022 14:20

Взрыв газового баллона в Магнитогорске

29.11.2022 14:17

Маршрутчики просят челябинцев переводить им деньги за проезд на личный счет

29.11.2022 13:52

«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»