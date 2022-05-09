Наталья Котова: 9 Мая – это особенная дата для всех нас

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, девятого мая, поздравила горожан с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Девятое мая - это особая дата для всех нас. Сколько бы ни прошло лет, мы всегда помним подвиг советского народа. Челябинцы внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В Танкограде создавали самые мощные танки, боевые машины и снаряды, а сам город стал символом единства фронта и тыла, единства народа, вставшего против фашистских захватчиков», - отметила Наталья Котова.

Градоначальница подчеркнула, что подвиг танкоградцев – это пример истинного патриотизма, мужества, трудолюбия и самопожертвования.

«В этот день мы отдаем дань уважения и с благодарностью вспоминаем тех, кто прошел нелегкий боевой путь, трудился в тылу и всех, кто поднимал страну из руин и пепелища в послевоенные годы. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!» - сказала Наталья Котова.