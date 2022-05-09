09.05.2022
В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
09.05.2022
Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
08.05.2022
Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
08.05.2022
Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
08.05.2022
По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
08.05.2022
В Магнитогорске зажгут свечи Победы
Наталья Котова: 9 Мая – это особенная дата для всех нас
09.05.2022
В челябинском поселке Новосинеглазово отпраздновали Великую Победу
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022
Газ для Вечных огней и Огней памяти будет бесплатным
04.05.2022