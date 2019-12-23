Наталья Котова пообещала челябинцам продолжить курс на изменения в новом году

Глава Челябинска Наталья Котова заявила о том, что в новом году курс на изменения, взятый в году уходящем, будет продолжен.

Итоги работы в 2019-м году градоначальница вкратце подвела сегодня, 23-го декабря, на аппаратном совещании в челябинской мэрии.

«Было непросто, многое пришлось изменить. На мой взгляд, изменить получилось в лучшую сторону. Часть вопросов находится в промежуточной стадии - то есть идут переходные процессы. Это работа, она не должна останавливаться, поэтому мы продолжим взятый курс на изменения, на постановку новых задач, на решение новых вопросов - тех, которые никогда раньше не решались в муниципалитете», - отметила Наталья Котова.

Она подчеркнула, что в 2020-м году будет обязательно продолжена реализация всех направлений, которые городские власти начали развивать в уходящем году.

«Обязательно будет увеличено не только количество, но и качество работ по всем направлениям, будут пересмотрены все те контракты, которые в этом году выполнялись ненадлежащим образом, продолжена претензионная работа с подрядчиками, не выполнившими своих обязательств. Мы с вами не остановимся», - подчеркнула Наталья Котова.

Отметив, что эта аппаратка - последняя в 2019-м году, глава Челябинска пожелала коллегам духовных и физических сил в будущем году. Новый год для первой женщины-мэра в истории южноуральской столицы - это самый веселый, добрый, хороший, замечательный праздник, дающий возможность провести время в кругу семьи, пообщаться с детьми, родственниками, родителями.

«Всем здоровья и удачи. Пусть удача, успех и вдохновение будут вашими каждодневными спутниками во всех начинаниях в 2020-м году», - обратилась Наталья Котова к чиновникам челябинской мэрии.

К поздравлениям присоединился и председатель городской думы Андрей Шмидт, пожелавший участникам аппаратного совещания успеть посетить со своими семьями все новогодние мероприятия, коих в Челябинске предвидится немало.

Также он отметил, что несмотря на то что последнее в этом году заседании думы состоялось в минувший вторник, в ряд решений еще будут вноситься дополнения (в частности, по бюджету).