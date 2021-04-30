Наталья Котова пообещала челябинским садоводам помочь в решении вопроса с субсидированием СНТ

Глава Челябинска Наталья Котова пообещала садоводам города помочь в решении крайне важного для них вопроса с субсидированием СНТ. Мэр обратится за поддержкой к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, встреча градоначальницы с садоводами состоялась сегодня, 30-го апреля. Поговорить мэру и владельцам садовых участков было о чем – с начала года в администрацию Челябинска поступило большое количество обращений по вопросам работы садовых некоммерческих товариществ.

Острой проблемой для садоводов остается отсутствие подъездных путей и остановочных комплексов вблизи СНТ. Как рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров, в этом направлении ведется большая работа.

Так, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе остановки «Сад Металлург» установлен знак «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка. В СНТ «Надежда» в 2020-м году был отремонтирован участок улицы Шагольской.

Установка павильонов в этом году запланирована на остановках «Сад Металлург» «Сад Нефтяник», а также на остановке «Сад «Строитель» по Хлебозаводской в обоих направлениях.

Прорабатывается и вопрос установки павильона на остановках «Трубопрокатчик-2» и «Трубопрокатчик-4». Обустройство остановочных комплексов в садах «Прогресс» и «Нефтяник» будут выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в связи с ремонтом дороги в Новосинеглазово от Троицкого тракта до улицы Челябинской. Также будет выполнено обустройство недостающего наружного освещения. Срок окончания работ по контракту - до июля 2021 года.

В 2020 году проводилось грейдирование дорог для обустройства подъездных путей в СНТ «Кузнец-1», «Янтарь», «Волна». В этом году планируется установка освещения и оборудование подъездной дороги к СНТ «Волна». В настоящее время готовится конкурсная документация.

По словам Рината Кучитарова, всего планируется установить два десятка остановочных комплексов.

Наталья Котова отметила, что работу, к сожалению, затрудняют вандалы: «Когда мы установили новые остановочные комплексы на остановках, столкнулись с массовым вандализмом. Не один десяток остановок был разбит, разграблен, нам пришлось выделять средства на их восстановление и ремонт. До тех пор, пока не поймали первого вредителя и не возбудили уголовное дело. После этого удалось остановить этот процесс».

По информации администрации Челябинска, в этом году запланировано проведение двух обучающих тренинга для председателей СНТ, один из них состоится уже в конце мая и будут проходить в очном формате. Свои предложения по темам для обсуждения можно направить на электронную почту управления по работе с общественными объединениями: oo@cheladmin.ru до 11 мая.

В сентябре пройдет традиционный общественно-политический вернисаж, на котором садоводы смогут продемонстрировать свои достижения и обменяться опытом. Лучшие будут награждены призами.

В заключение встречи Наталья Котова поблагодарила садоводов за активную позицию.