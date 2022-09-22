22.09.2022
Миронов: Обмен пленными вызвал в обществе вопросы
22.09.2022
Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
22.09.2022
Наталья Котова прогулялась по парку Калининского района и Университетской набережной
22.09.2022
Котова услышала просьбы жителей Тополинки
22.09.2022
Харатьян приедет в Челябинск на митинг-концерт «Своих не бросаем» 16+
22.09.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали крупного наркокурьера
Наталья Котова прогулялась по парку Калининского района и Университетской набережной
21.09.2022
Качель-гнездо, сенсорный сад и зона пикника: каким будет инклюзивный сквер в Челябинске
21.09.2022
Заросли в Калининском районе Челябинска превратили в удобную пешеходную зону
19.09.2022
Малые архитектурные формы в инклюзивном сквере Челябинска установят за три миллиона 706 тысяч рублей
15.09.2022
Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022