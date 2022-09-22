Наталья Котова прогулялась по парку Калининского района и Университетской набережной

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 22-го сентября, оценила ход благоустройства парка культуры и отдыха Калининского района и ведущей к нему пешеходной зоны на улице Университетской набережной, где совсем недавно были одни лишь заросли, а теперь почти сформировано уютное общественное пространство.

Напомним, в прошлый визит Натальи Котовой проект благоустройства ей презентовал глава Калининского района Сергей Колесник (это было 20-е июля текущего года, то есть два месяца назад).

Работы здесь проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды», в качестве объекта благоустройства данную территорию жители Калининского района выбрали в 2021-м году в ходе голосования.

«В парке появились новые тропинки, освещение, были высажены деревья, установлены малые архитектурные формы. Это первый этап. На следующий год перейдем на юго-восточную часть парка. Проект практически готов. Мы его тоже будем пытаться «поместить» в один этап», - рассказала Наталья Котова.

При этом мэр не исключает вероятности того, что следующая часть работ по преображению знакового для района общественного пространства будет реализована за два года, а не за один. Градоначальница отметила, что цены растут, благоустройство дорожает.

По словам Натальи Котовой, тропиночная часть парка, на Университетской набережной, будет полностью готова уже дней через десять.

«Осталось совсем немного, и подрядчики закончат здесь работы. Поставят малые архитектурные формы, включат освещение, и жители смогут пользоваться новым общественным пространством», - сказала мэр.

Как подчеркнул заместитель председателя челябинской городской думы Иван Горнов, задача – быстрее закончить благоустройство.

«Этот парк уникальный, один на такой огромный жилой массив», - отметил вице-спикер гордумы.

Он добавил, что Челябинск активно преображается благодаря инициативному бюджетированию, программе по формированию комфортной городской среды.