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Открытые люки
Наталья Котова
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24.11.2022 10:01
Фото: «Пусть Котова знает»/ВКонтакте

Наталья Котова: В борьбе с открытыми колодцами поможет только учет и контроль

Глава Челябинска призвала горожан не трогать крышки люков, пункты приема - не принимать их

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что в борьбе с открытыми колодцами (данная проблема для муниципалитета очень актуальна) помогут только учет и контроль, ведь, так как заварить люки нельзя, всегда найдутся желающие открыть крышки, передвинуть их или же просто снять и сдать в пункт приема металлолома.

Как отметила мэр во время состоявшегося 23 ноября прямого эфира, организованного центром управления регионом Челябинской области, не все колодцы являются муниципальным имуществом, часть принадлежит сетевым компаниям, с которыми власти активно взаимодействуют, когда обнаруживается открытый колодец.

«По каждому адресу, который появляется в сообщениях, обращениях горожан, мы оперативно реагируем. В администрации города существует алгоритм взаимодействия с сетевыми организациями. Вся поступающая нам информация передается им. Если колодец бесхозный, ставим его на учет и передаем на баланс муниципальным учреждениям и предприятиям. Кроме того, работаем с правоохранительными органами. Мы все прекрасно понимаем, что крышки колодцев забирают специально и сдают в пункты приема металлолома. Если бы там их не принимали, было бы проще. Правоохранительные органы нам помогают, спасибо им. Когда перекрывается этот поток, открытых колодцев становится намного меньше», - отметила Наталья Котова.

Мэр подчеркнула, что в Челябинске борьба с открытыми колодцами проводится системно, однако, увы, всегда находятся вредители, поэтому полностью решить проблему вряд ли возможно: здесь помогут только учет и контроль.

«Каждая организация должна строго следить за своими объектами, делать постоянные обходы. Однако нам известны примеры, когда колодцы оказываются открытыми буквально через час-другой после обхода. В общем, печальная ситуация. А когда из-за открытых колодцев происходят несчастные случаи, это печально вдвойне», - посетовала Наталья Котова, обратившись к горожанам с призывом не трогать люки, не сдавать их в пункты приема металлолома, а пунктам – не принимать крышки.

Поднимая проблему люков без крышек, центр развития регионов Челябинской области назвал несколько адресов, обращения по которым пришли за последние несколько дней. Так, колодцы оказались открытыми около дома №90-А по улице Елькина, рядом со школой; вдоль трамвайной линии по Дзержинского, 82-86; на перекрестке 5-го Декабря и Зеленой…

Поздно вечером 23 ноября еще один сигнал об открытом колодце поступил в сообщество «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Интересно, что автор поста пишет о том, что колодец там открыт очень давно:

«Когда-нибудь уже начнут разбираться с открытыми люками? Двор Масленникова 14-16, на площадке (а там, на минуточку, дети постоянно бегают) уже год открыт колодец. Куда только не звонила, футболят. В том году своего ребенка по зиме успела за капюшон схватить - не увидел колодец из-за сугроба».

Автор: Евгения Александрова
Открытые люки
Наталья Котова
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БАНК ТИНЬКОФФ ПРЕДЛАГАЕТ КОРПОРАТИВНУЮ БИЗНЕС-КАРТУ

21.11.2022 15:57

Бизнес-миссия Челябинской области в Иран: на горизонте новые контракты

21.11.2022 14:55

Приставы все-таки арестовали иномарку челябинца, который инсценировал ее угон

21.11.2022 14:54

В Челябинске решают, кто и за сколько установит новогоднюю елку на площади Революции

21.11.2022 14:13

Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области

21.11.2022 14:11

Вынесен приговор челябинцу, по вине которого годовалая девочка отравилась наркотиками

21.11.2022 13:56

После вмешательства прокуратуры в Аргаяшском районе отремонтированы дороги

21.11.2022 13:43

В Сосновском районе будут-судить горе-мать

21.11.2022 13:16

Челябинск участвует в федеральном конкурсе школьных столовых в Уфе

21.11.2022 13:07

Резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили задержали за курение у входа в здание аэропорта Челябинска

21.11.2022 12:56

Челябинские власти 23 ноября попытаются продать с молотка два недостроя

21.11.2022 12:53

Две «Уралочки» отправляются на очередной тур ватерпольного чемпионата России

21.11.2022 12:46

Каток в челябинском парке Терешковой откроется в конце недели

21.11.2022 12:34

Стартовало голосование за жителей Поволжья и Урала в конкурсе «Твоя история с билайном»

21.11.2022 12:33

В Челябинске впервые проведут аукцион по КРТ незастроенной территории

21.11.2022 12:23

Женский форум "Стальное кружево Урала": новые формы солидарности и мобилизации ресурсов

21.11.2022 11:52

Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка