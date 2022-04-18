Наталья Котова в очередной раз призвала подчиненных покончить с уродующей Челябинск «мазней»

Глава Челябинска Наталья Котова в очередной раз объявила «войну» надписям, портящими облик мегаполиса.

При этом мэр подчеркнула, что борьба будет вестись не с художественными произведениями граффитистов, в чем подчас несправедливо обвиняют власти муниципалитета, а именно с изображениями, которые уродуют внешний вид жилых домов, административных зданий и других объектов городской инфраструктуры.

На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 18-го апреля, Наталья Котова поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову организовать совместную с главами районов и управляющими компаниями работу по закрашиванию надписей.

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Кроме того, градоначальница обратилась к жителям Челябинска с просьбой не оставаться в стороне от проблемы.

«Если вы стали свидетелями того, что кто-то оставляет надписи на домах, сообщайте это нам и в полицию», - сказала Наталья Котова.

Отметим, неизвестные «художники» оставляют свои следы везде, где только можно: в пешеходных переходах, на столбах, трансформаторных будках, на стенах домов, рекламных щитах, дверях, скамейках. И, увы, подчас эти бездарные, непонятно кому адресованные и неизвестно, о чем повествующие, «шедевры» оказываются поистине бессмертными творениями, этакой челябинской нетленкой для избранных – сколько бы их ни закрашивали, ни смывали, они появляются снова и снова (наверное, даже Дону Кихоту было легче победить ветряные мельницы, чем властям южноуральской столицы справиться с потребностью некоторых горожан пакостить).

«Я говорю о тех, кто произвольно рисует картинки на дворовых площадках, на многоквартирных жилых домах, на дверях офисов, в том числе на зданиях, которые находятся на гостевых маршрутах. Просьба еще раз проработать вопрос по закрашиванию надписей с управляющими компаниями, администрациям районов – с арендаторами либо собственниками помещений и зданий, где нанесены рисунки», - обратилась Наталья Котова к участникам аппаратного совещания.

В качестве положительного примера мэр привела деятельность «Ростелекома», сотрудники которого на прошлой неделе активно включились в работу по приведению в порядок своих будок.

Примеру «Ростелекома» Наталья Котова призвала последовать всех ответственных за внешний вид города лиц и наряду с уборкой улично-дорожной сети Челябинска от мусора избавить его здания от «настенной живописи».