Наталья Котова в сказочном лесу: мэр открыла главный ледовый городок Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 27-го декабря, побывала в сказочном лесу, который «вырос» на площади Революции в преддверии Нового года.

Напомним, концепцию главного ледового городка южноуральской столицы определили сами челябинцы, выбрав тему на портале «Активный житель 74». Увидеть сказочный лес на площади захотели 49,3 процента проголосовавших.

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«Мы уже с этим учетом запроектировали наш главный городок и выбрали подрядчика на открытом аукционе. Цена контракта составила восемь миллионов рублей. Сюда включено строительство, содержание и демонтаж городка», - рассказала начальник управления культуры Челябинска Элеонора Халикова.

В городке построили восемь горок, которые рассчитаны на разный возраст горожан, большое количество ледяных сказочных фигур. Особый упор подрядная организация сделан на качество, чтобы скульптурам не были страшны капризы природы. По периметру обустроили прогулочные тропинки.

«Открытие действительно долгожданное, челябинцы всегда ждут ледовый городок, особенно дети. В этом году постарались учесть интересы всех посетителей, детям есть где поиграть, а для взрослых установили скамейки, чтобы они могли посидеть, а не стоять на ногах. Совместно с телеканалом «Первый областной» организовали небольшую зону, куда можно прийти с ребенком, Дед Мороз поздравит его и вручит подарок», - отметила на торжественном открытии городка Наталья Котова.

Городок работает с десяти утра до 22-х часов. Если не подведет погода, он будет радовать челябинцев до конца февраля 2022-го года.

Начиная с сегодняшнего дня и до девятого января здесь будут проходить различные культурные и развлекательные мероприятия, организованные силами муниципальных учреждений культуры, рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.