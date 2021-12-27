27.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря
27.12.2021
Мигранта задержали в Челябинске с крупной партией героина
27.12.2021
ВТБ: предприниматели могут покупать и продавать валюту по рыночному курсу в мобильном банке
27.12.2021
И снова в деревню Назарово приехали книги
27.12.2021
Дед Мороз специального назначения прибыл на Южный Урал
27.12.2021
Челябинские власти рассказали о новых маршрутах общественного транспорта
Наталья Котова в сказочном лесу: мэр открыла главный ледовый городок Челябинска
17.01.2020
В Челябинске закрыли все горки в ледовом городке
24.12.2019
Завтра в Челябинске откроют Ледовый городок
20.08.2019
Что вырастет зимой на площади Революции – решать челябинцам
25.12.2018
Главный ледовый городок Челябинска ждет детвору
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021