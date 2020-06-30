Наталью Котову предложено включить в совет директоров ХК «Трактор»

Депутат Думы Челябинска Илья Мительман предложил включить главу города Наталью Котову в состав директоров ХК «Трактор».

Народный избранник отметил, что хоккейная команда получает финансирование из муниципалитета, а градоначальница является ярой болельщицей и должна быть в составе совета директоров.

Такое предложение от депутата Ильи Мительмана прозвучало сегодня, 30 июня, после выступления Натальи Котовой перед депутатами городской Думы с ежегодным отчетом. Глава Челябинска отчиталась по результатам своей работы и деятельности администрации города за прошедший 2019 год.

«У нас на спорт тратится 6,8 процента от городского бюджета. Половина из них идет на финансирование ХК «Трактор». Клуб является муниципальным, и я считаю, что вас нужно включить в совет директоров команды. Там нет представителей города сейчас. Вы сами болеете за хоккей», - сказал Илья Мительман.

«У депутатов есть право подготовить такое обращение. Я посещаю большое количество игр «Трактора». Болею за команду», - ответила Наталья Котова.

Напомним, 17 июня было проведено внеочередное собрание членов ЧГОО «Трактор». На нем был утвержден новый состав совета директоров клуба.

В новый Совет директоров клуба вошли: Виктор Мамин - заместитель губернатора Челябинской области; Станислав Мошаров - заместитель губернатора Челябинской области; Леонид Одер - министр физической культуры и спорта Челябинской области; Олег Усачев - вице-президент ХК «Трактор» по хоккейным операциям; Борис Видгоф - вице-президент ХК «Трактор»; Иван Савин - генеральный директор ХК «Трактор»; Анвар Гатиятулин - главный тренер ХК «Трактор».

Стратегия «Трактор-2025» станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет. В ближайшее время ее основные положения и направления будут представлены широкой общественности.