Назначен новый первый зампредседателя Госкомитета по делам архивов Челябинской области

Первым заместителем председателя государственного комитета по делам архивов Челябинской области назначена 46-летняя Елена Шумакова, ранее занимавшая должность замруководителя этой структуры - начальника организационно-аналитического отдела.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Шумакову Елену Вячеславовну первым заместителем председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания, с девятого июня 2022 года.

До назначения Елена Шумакова работала заместителем председателя Госкомитета, начальником организационно-аналитического отдела, замдиректора в архивохранилище № 1.

Напомним, в апреле 2022 года пост первого заместителя председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области покинула Любовь Рыжкова, которая работала в этой должности в течении восьми лет. Она покинула государственную службу по собственной инициативе в связи с уходом на заслуженный отдых.

С 30 января 2014 года председателем государственного комитета по делам архивов Челябинской области трудится Сергей Иванов (родился 29 июня 1964 года, работал управляющим делами правительства и в администрации Челябинска).

ДЛЯ СПРАВКИ

Шумакова Елена Вячеславовна родилась 29 апреля 1976 года в Челябинске.

В 1998 году окончила с отличием Челябинский государственный педагогический университет, в 2011 году - «Уральскую академию государственной службы».

С 2008 по 2014 годы работала в Управлении делами Губернатора Челябинской области (замещала следующие должности государственной гражданской службы: главного специалиста, заместителя председателя комитета по кадрам и государственной службе, начальника организационного отдела Комитета организационного и правового обеспечения).

С января 2014 года - заместитель директора Государственного учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области».

С июля 2014 года по восьмое июня 2022 года - заместитель председателя Государственного комитета – начальник организационно-аналитического отдела.