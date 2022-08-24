Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах

«Замороженный» недострой в Металлургическом районе Челябинска продан на публичных торгах сегодня, 24-го августа. Новому владельцу предстоит завершить его строительство в течение трех лет.

Предметом аукциона стал объект незавершенного строительства по улице Румянцева с кадастровым номером 74:36:0101007:445, площадью застройки 1236,8 квадратных метра и степенью готовности и десять процентов. Ранее он был изъят по решению суда у ООО «СЗ «Метчелстрой» для продажи, сообщает пресс-служба городской администрации.

На земельном участке, где размещен данный недострой, разрешено строительство многоуровневой наземной автостоянки закрытого типа на 236 машино-мест. Новый владелец, который приобрел его за 1 835 500 рублей, должен будет завершить строительство в течение трех лет.

В мэрии отмечают, что средства от реализации перечисляются бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов.

В администрации Челябинска также подчеркивают, что комитет по управлению имуществом и земельным отношениям по поручению главы города Натальи Котовой ведет огромную работу по изъятию и продаже с публичных торгов объектов незавершенного строительства на территории южноуральской столицы. Вся информация о таких аукционах размещена здесь.

Задать вопросы, связанные с участием в аукционах, можно по телефону: (351) 263-57-17.