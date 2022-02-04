Недоступная среда: юный челябинец в инвалидной коляске не смог попасть в социальные учреждения Челябинска

Социальные учреждения Челябинска недоступны для инвалидов. К такому выводу пришли активисты регионального отделения Народного фронта, в рамках мониторинга безбарьерной среды попросившие юношу на инвалидной коляске и его маму оценить доступность социальных учреждений.

Вместе с общественниками Максим Новиков протестировал пандусы в разных районах города. По итогам мониторинга был составлен реестр выявленных нарушений, который Народный фронт передал в прокуратуру с просьбой провести проверку и побудить ответственных лиц обеспечить надлежащие условия для беспрепятственного доступа маломобильных граждан в учреждения.

Ненормативные размеры пандусов, ледяные спуски, крутые горки и полное отсутствие средств связи с персоналом учреждения для вызова помощи – самые частые проблемы, с которыми столкнулись активисты Народного фронта и Максим Новиков.

Первый участок – травмпункт на улице Российской. И сразу препятствие в виде крутых ступеней без пандуса и подъемника. Эксперты Народного фронта нашли такое решение абсурдным, ведь в учреждении для пациентов с переломами и растяжениями доступная среда – это первая необходимость. В результате поисков был все же найден звонок для вызова помощи, но он находится не с улицы, а внутри здания. Там, куда инвалиду самостоятельно не подняться.

«Самый страшный пандус – у почты. Я даже не стал пробовать по нему подниматься, это опасно для жизни. С него можно кататься на ледянках, как с горки», – вынес вердикт Новиков.

Конструкция у Почты России на улице Чичерина, 38-Б действительно выглядит угрожающе: гигантский крутой спуск, покрытый льдом. Он практически упирается в другой ненормативный пандус, который принадлежит соседнему детскому центру. Спустившись по такой конструкции, человек на коляске вряд ли сохранит равновесие и легко может получить травмы.

Активисты Народного фронта попытались сделать несколько шагов по пандусу, держась за перила, но это оказалось непосильной задачей даже для людей без особенностей здоровья. Тротуары на подходе к почте также не оборудованы в соответствии с нормативами (отсутствует занижение).

Как отмечают общественники, формально установленные пандусы, которые невозможно полноценно эксплуатировать, – это не редкость, а, скорее, печальная закономерность. Поскольку законодательство обязывает учреждения обеспечивать доступную среду для маломобильных граждан (в эту категорию входят также и беременные женщины, и люди с временными ограничениями активности), зачастую вспомогательные конструкции устанавливаются для галочки.

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Такую, к примеру, участники мониторинга обнаружили на улице Полянке, 2-А, возле поликлиники «Полимедика». С помощью общественников Максим смог преодолеть первый подъем по узкому пандусу и даже развернуться на крошечной площадке. Следующий этап – лестничный пролет. Для его преодоления здесь установлен подъемник, вот только ни звонка, ни кнопки, ни инструкции о том, как им пользоваться, нет. Если человек на коляске приехал в поликлинику с сопровождающим – ему повезло. В противном случае остается только просить прохожих зайти внутрь и позвать кого-то из сотрудников. Вдобавок пандус частично завален медицинским мусором (бахилами, пакетами).

Проблемы с наличием или достаточным количеством парковочных мест возле проверенных учреждений активисты Народного фронта обнаружили абсолютно на всех промониторенных участках. Встретились и довольно абсурдные ситуации. Так, возле поликлиники «Полимедика» под единственным знаком «Парковка для инвалидов» ставят машины все желающие, ведь в нем выломана секция со специальным значком, изображающая человека на коляске.

А возле социально-реабилитационного центра на улице Доватора, 1-А, парковочное место для инвалидов приспособили для складирования обломков льда, сколотого с тротуара.

«Делать «ледяные горки» для людей с ограничениями здоровья, тратить денежные средства и заявлять, что у нас реализуется программа «Доступная среда», – это халтурный формат работы, который некоторыми лицами воспринимается как оптимальный, когда необходимо шапочно исполнить требования законодательства. Работа должна проводиться комплексно, и я подчеркну, что обеспечение безбарьерной среды – это не одолжение людям с инвалидностью, а прямая обязанность руководителей учреждений», – заявила эксперт Народного фронта в Челябинской области Татьяна Кузнецова.