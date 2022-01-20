Некоторые чиновники в Челябинской области пожертвовали работой, чтобы не прививаться

Сотрудники органов исполнительной власти Челябинской области, которые без уважительной причины отказались вакцинироваться против коронавирусной инфекции COVID-19, отстранены от работы без сохранения зарплаты. А некоторые даже уволились по собственному желанию, чтобы не прививаться.

Об этом сообщила первый заместитель губернатор Ирина Гехт на брифинге.

«Что касается обязательной вакцинация, то у нас и в сфере культуры есть отстраненные, и в сфере спорта, и в главном управлении молодёжной политики», - рассказала первый замглавы региона.

По ее словам, в управлении молодежной политики одна из сотрудниц приняла решение уволиться, потому что не готова была вакцинироваться от ковида. «Сама она ушла. То есть настолько была, так сказать, против вакцинации, что посчитала, что это важнее, чем работа», - уточнила Ирина Альфредовна.

Напомним, в декабре уволился по собственному желанию сотрудник министерства экологии, отказавшийся прививаться против коронавируса.

Как уже сообщало агентство, в Челябинской области введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий работников, в том числе государственных и муниципальных служащих, а также для пенсионеров и студентов.

В целях профилактики в министерствах и подведомственных структурах переводят на дистанционный режим работы беременных сотрудниц и лиц старшего возраста.

Решение по дистанту для остальных служащих в зависимости от эпидемиологической обстановки.