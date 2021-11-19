Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы

Сотрудники органов исполнительной власти Челябинской области, которые полностью не вакцинируются против коронавирусной инфекции COVID-19 до 12 декабря, не смогут продолжить трудиться на своем рабочем месте. Часть непривитых работников уже отстранена от работы без сохранения зарплаты, один уволился по собственному желанию.

Как сообщили агентству в пресс-службе правительства области, работа по вакцинации сотрудников органов исполнительной власти Челябинской области ведется в полном соответствии с Постановлением главного санитарного врача Анатолия Семенова. Согласно документу, первый компонент прививки от ковида необходимо было поставить до 11 ноября, второй – до 11 декабря.

«12 декабря 2021 года на рабочих местах не будет непривитых сотрудников, подлежащих вакцинации в соответствии с указанным Постановлением», - заверили в правительстве.

В настоящее время в органах исполнительной власти Челябинской области 98,3% сотрудников от штатной численности вакцинировано, либо имеют медотвод, либо переболели менее полугода назад, либо находятся в отпуске по уходу за ребенком.

В министерствах Челябинской области, главных управлениях и подведомственных учреждениях уровень вакцинации колеблется от 74,6 % до 100%.

Есть министерства, где привиты все сотрудники, не имеющие противопоказаний (минцифры области, минфин, миндор, минпром, минобрнауки, минстрой, ГУ лесами, областная служба занятости).

В некоторых учреждениях непривитые сотрудники получили уведомления об отстранении от работы, если они не вакцинируются до 11 декабря или не представят медотвод. Это минспорта, муниципальные учреждения образования, минэкономразвития, ГУ молодежной политики, ГУ «Государственная жилищная инспекция», ГУ юстиции области.

В двух ведомствах уже отстранили от работы непривитых сотрудников: ГУ по труду и занятости, Государственный комитет по делам архивов области.

В одном министерстве (минэкологии) сотрудник, не захотевший привиться, уволился по собственному желанию.

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области

В настоящее время все сотрудники министерства поставили прививки от COVID-19. Для тех, у кого истекает срок действия сертификата, проводится ревакцинация.

Министерство финансов Челябинской области

В минфине Челябинской области нет непривитых сотрудников. Коллектив ведомства работает в штатном режиме.

Министерство строительства и инфраструктуры области

В минстрое привиты все сотрудники в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Челябинской области.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В миндортранса вакцинированы все сотрудники, не имеющие противопоказаний. Прививку поставили 80 из 92 человек, у 12 сотрудников есть медотвод.

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов

В Минпроме медотвод имеют пять человек, остальные прошли вакцинацию. Поэтому причин отстранять кого-то от работы нет, отмечают в ведомстве. В подведомственном минпрому Фонде развития промышленности Челябинской области трое сотрудников имеют медотвод, остальные вакцинированы.

Главное управление лесами Челябинской области

В ГУ лесами Челябинской области все сотрудники уже прошли вакцинацию полностью или поставили первый компонент. Те, кто имеет медицинские противопоказания, предоставили справки в отдел кадров. «Отстраненных от выполнения должностных обязанностей специалистов на сегодняшний день в управлении нет», - отметили в ГУ лесами.

Министерство образования и науки области

В минобрнауки региона нет сотрудников, кто без медотводов не поставил прививки. В подведомственных министерству 60 организациях не привиты от коронавируса менее 3% от общего числа сотрудников. В целом в системе образования, включая муниципальные образовательные организации, не вакцинировано 4% сотрудников. «Все они получат уведомление о том, что с 11 декабря 2021 года будут отстранены от работы без сохранения денежного содержания на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до устранения причин, явившихся основанием отстранения», - пояснили в министерстве.

Министерство здравоохранения Челябинской области

На 15 ноября вакцинировано от ковида 95,3% сотрудников минздрава. Министерство рассчитывает, что в ближайшее время будет достигнут максимальный уровень вакцинации с учётом тех, у кого есть медотвод.

«С каждым медицинским сотрудником, кто ещё не прошёл вакцинацию ведётся индивидуальная работа, отстранений пока нет. Вопрос находится на контроле у Министерства и руководителей медицинских организаций», - пояснили в ведомстве.

Министерство социальных отношений Челябинской области

В министерстве социальных отношений вакцинировано против ковида 87% - 174 из 199 сотрудников. Еще 13% - 25 человек - переболели в течение последних шести месяцев и имеют QR-код либо получили заключение иммунологической комиссии о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Пока ни один из сотрудников не отстранен от работы.

В государственных учреждениях социального обслуживания, подведомственных министерству социальных отношений, вакцинированы 92,8% от общего количества сотрудников - две тысячи 451 человек из двух тысяч 641. Еще 156 человек переболели в течение последних шести месяцев и имеют QR-код либо получили заключение иммунологической комиссии о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Не привиты 34 человека, которые находятся на больничном.

Министерство культуры

В минкульте и подведомственных организациях культуры все сотрудники поставили вакцину. «В подведомственных организациях культуры сотрудники, не поставившие вакцину, находятся в настоящее время в отпуске, на листке нетрудоспособности, отсутствуют по иным уважительным причинам или имеют медицинские противопоказания», - пояснили в ведомстве.

Министерство тарифного регулирования и энергетики области

На сегодня в министерстве привито 74,6% сотрудников - 50 из 67. Один сотрудник трудится дистанционно, трое находятся на больничном (у них медотвод). Еще 13 сотрудников - в декретном отпуске.

Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области

В минспорта по состоянию на 11 ноября 2021 года вакцинированы 78% сотрудников. А 22% сотрудников министерства имеют медотвод или QR-код о перенесенном Covid-19.

В подведомственных региональному минспорту организациях вакцинированы 85% сотрудников, 11% имеют медотвод

Пока 4% сотрудников не привиты и не имеют медицинских противопоказаний. «Будем рассматривать возможность их перевода на удаленную работу, если должностные функции это позволяют. В случае невозможности работать из дома прорабатываем вопрос об отстранении от работы», - пояснили в ведомстве.

Министерство экономического развития Челябинской области

В минэкономразвития и его подведомственных организациях есть небольшой процент лиц, не привившихся от коронавируса и не имеющих медицинского отвода. «Каждому такому работнику вручается уведомление о том, что в случае непрохождения вакцинации к 11 декабря он будет отстранен от выполнения должностных обязанностей», - сообщили в министерстве.

ГУ молодежной политики Челябинской области

В настоящее время один из 17 сотрудников в ГУ молодежной политики области и два из 23 работников подведомственного БУ «Молодежный ресурсный центр» не представили медицинские документы, подтверждающие проведение профилактических прививок против COVID-19 либо медицинский отвод от прививки.

«В случае непредставления указанных документов до 10 декабря 2021 года, данные сотрудники будут отстранены от работы без сохранения денежного содержания на весь период эпидемиологического неблагополучия либо до устранения причин, явившихся основанием для отстранения», - сообщили в ГУ. Основания для отстранения - абзац 8 части 1, частей 2, 3 статьи 76 Трудового кодекса РФ, постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 08.10.2021 г. № 3 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям».

ГУ «Государственная жилищная инспекция

В ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» на настоящий момент есть несколько сотрудников, не привившихся от коронавируса и не имеющих медицинского отвода.

«Им вручены уведомления о том, что в случае непрохождения вакцинации с 11 декабря они будут отстранены от выполнения должностных обязанностей без сохранения денежного содержания на весь период эпидемиологического неблагополучия либо до устранения причин, явившихся основанием для отстранения», - сообщили в ведомстве.

В подведомственном Главному управлению учреждении отсутствуют работники, не прошедшие вакцинацию или не имеющие медицинского отвода.

Главное управление юстиции области

В настоящее время в ГУ юстиции области все 100% сотрудников прошли вакцинацию первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции.

«С сотрудников ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» и работников аппарата мировых судей Челябинской области, не поставивших первый компонент вакцины против новой коронавирусной инфекции (это 10% от штатной численности), запрошены объяснительные записки», - отметили в ведомстве.

Сотрудники, которые откажутся от вакцинации до 11 декабря 2021 года без уважительных причин и не имеющих медицинских противопоказаний, уведомят под роспись об отстранении от работы. «На основании их письменного отказа от вакцинации будет издан приказ об отстранении от работы без сохранения денежного содержания (заработной платы). Срок отстранения – на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения», - уточнили в ГУ.

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

В Главном управлении отсутствуют работники, не прошедшие вакцинацию от COVID-19 без уважительной причины, заверяют в ГУ.

«В областных казенных учреждениях Центрах занятости населения области 26 работников отстранены от работы, так как не поставили первый компонент вакцины», - сообщает ГУ.

Государственный комитет по делам архивов области

В госкомитете по делам архивов области 15 человек привито и два сотрудника имеют медицинский отвод.

В подведомственном ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» 76 человек привито, 20 человек имеют медотвод, семеро человек - на больничном. «Четыре сотрудника отстранены от работы без сохранения денежного содержания», - сообщают в ведомстве.

Министерство экологии

В министерстве экологии Челябинской области лишь один сотрудник отказался пройти вакцинацию. «В пятницу, 12 ноября, он написал заявление на увольнение по собственному желанию, и с сегодняшнего дня он не работает. Это было его личным решением», - уточнили в ведомстве.