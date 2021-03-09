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Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области

Во вторник, девятого марта, продолжается снегопад в четырех муниципальных образованиях Челябинской области. На территории семи муниципалитетов – метель и сильный ветер.

Снегопад разной степени интенсивности отмечалась в минувшие выходные дни практически во всех районах области, больше всего досталось южным. По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, восьмого марта, в большинстве районов прошел снег от небольшого до умеренного, ночью на крайнем западе до сильного – выпало от 0,2 до 11 миллиметров осадков. Местами наблюдалось усиление ветра до 17 метров в секунду, метели, изморозь.

Как сообщает миндортранс области, ночью на региональных дорогах работали 96 единиц техники.

Во вторник, девятого марта, снегопад продолжается в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском и Саткинском районах.

Метель и сильный порывистый ветер отмечается в Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Брединском, Варненском, Карталинском и Кизильском районах.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель и ограниченная видимость) - затруднен проезд по автодорогам в следующих муниципалитетах: Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Кизильском», - уточнили в министерстве.

В течение дня ожидается местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, в горах сильная. Порывы ветра местами будут достигать 16-21 метра в секунду.

Сегодня днем на региональных дорогах области будет работать более 130 единиц. «Основные силы сосредоточены в районах с неблагоприятными и погодными условиями», - уточнили в миндортранса.