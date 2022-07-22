Нейрохирурги ЧОКБ спасли жизнь матери двоих детей

Нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы в преддверии Дня мозга, который отмечается сегодня, 22-го июля, спасли жизнь матери двоих детей. Молодой женщине, доставленной бригадой скорой помощи, экстренно установили стент на место разорвавшейся аневризмы.

Как рассказала пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, 36-летней челябинке Ольге Макаровой стало плохо на рабочем месте вечером минувшей пятницы. Женщина потеряла сознание. Коллеги вызвали «скорую», но от госпитализации Ольга отказалась.

«Мне показалось, что это какая-то ерунда, что я сейчас перенервничала, что сейчас приду в себя, успокоюсь и все будет в порядке. Но мне становилось хуже. Я начала терять память. Когда меня привезли к родителям, мне стало страшно, потому что я не смогла вспомнить номер квартиры. Перепуганные родители снова позвонили в скорую. Так я оказалась здесь», - вспоминает Ольга Макарова.

После экстренного обследования обнаружилась причина такого состояния пациентки – кровоизлияние в мозг из разорвавшегося сосуда. Оказалось, что в голове Ольги была коварная аневризма (растянутая стенка сосуда), которая в один момент просто лопнула. Через прокол в бедренной артерии врачи ввели специальный стент, который через сонную артерию устанавливается в месте разрыва, заменяя собой поврежденную стенку сосуда.

«Мне уже сказали, что я «в рубашке родилась», - шутит Ольга, - я благодарна моим коллегам, которые не бросили меня в трудный момент, вызвали скорую, оказали помощь, поддержку. Большое спасибо Сергею Леонидовичу за проведенную мне операцию. Большая благодарность всему персоналу больницы, отделения. Здесь все девочки очень внимательные, прекрасно относятся к пациентам, мне очень повезло!».

По словам Натальи Малухиной, в отделении нейрохирургии ЧОКБ таких пациентов оперируют «с колес». Чем быстрее доставлен пациент, тем раньше ему окажут высококвалифицированную помощь, а значит, тем меньшие участки мозга пострадают от кровоизлияния, тем ниже операционные риски и тем больше шансов вернуть пациента к привычному образу жизни.

«Поводов для обращения к врачу у пациентки не было. Когда это случается, то тут скорая помощь, реанимация, экстренная операция, риски глубокой инвалидности и даже смерти пациента. Здесь успех зависит от правильно работающей системы доставки пациента в нужные руки. В нашей клинике маршрутизация отработана, и, благодаря постоянному контролю со стороны главного врача Дмитрия Александровича Альтмана, все работает как часы», - подчеркнул заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

Когда пациента привозит скорая в тяжелом состоянии, врачам приходится все необходимые для операции обследования выполнять экстренно и так же быстро приходится проводить само вмешательство, это всегда риск. Поэтому намного лучше и безопаснее заниматься плановыми операциями.

«Желаю всем людям быть здоровыми. Здоровье - не отсутствие каких-то болезней. Это полное физическое, социальное и душевное спокойствие и равновесие. Это определение ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), с которым я полностью согласен», - отметил Сергей Пашнин.

За год в отделении нейрохирургии ЧОКБ оперируют более 350 южноуральцев с различными сложнейшими патологиями мозга и центральной нервной системы. В первую очередь – злокачественные и доброкачественные новообразования. Вторые по количеству обращений – заболевания сосудов головного мозга, затем травма - различные повреждения мозга.

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От болезней мозга не застрахован никто. Здесь нет привычных групп риска – заболеть может любой человек, независимо от пола, возраста, образа жизни, достатка и убеждений. Иногда болезнь, например, опухоль, развивается настолько медленно и дает такие неявные симптомы, что сам пациент и окружающие не отдают себе отчет, что с человеком постепенно становится что-то не так.

Обязательные плановые диспансеризации и чекапы могут уменьшить риск подобной ситуации, так как в результате обследований можно заподозрить наличие у пациента подобной патологии и направить его на более глубокое исследование.