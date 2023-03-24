Независимые психологи оценят состояние учеников в Петропавловской школе, где учитель ударила ребенка

Независимые психологи проведут диагностику в школе поселка Петропавловский (Верхнеуральский район, Челябинская область), где педагог на уроке ударила ученика. Специалисты оценят уровень тревожности школьников и общую обстановку в образовательной организации.

Напомним, на прошлой неделе в школе поселка Петропавловский учитель математики ударила ученика. Видео попало в соцсеть. После этого педагог уволилась по собственному желанию. Правоохранительные органы организовали проверку по данному факту. В ситуации разбиралась и Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» детский омбудсмен, в настоящий момент решается вопрос о проведении внешними экспертами диагностики в этой образовательной организации независимыми психологами. Планируется выяснить, насколько комфортно ученикам в этой школе, оценить их уровень тревожности.

«Так не бывает, что учителя уволили и ситуация разрешилась, - считает Евгения Майорова. - С детьми и педагогами нужно продолжать работать. На мой взгляд это должны быть внешние эксперты – те, кто не вовлечен, кто независим».

Планируется привлечь внешних психологов, которые умеют работать в образовательных организациях. Они будут работать с детьми, педагогами и родителями. Проведут диагностику, тренинги, чтобы составить картину происходящего в школе, выяснить, как себя чувствуют дети, какие есть проблемы и как их можно разрешать.

Как ранее поясняли в прокуратуре области, прокуратура Верхнеуральского района организовала проверку по публикации в соцсети о причинении побоев ученику 62-летним педагогом. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, в ОМВД России по Верхнеуральскому району по указанному факту проводится проверка на наличие в действиях педагога признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль).

Приказом директора школы от 15 марта педагогу за недопустимое отношение к ученику объявлен выговор. Воследствии педагог уволилась по собственному желанию.

Напомним, на этой неделе еще один инцидент произошел в школе поселка Бажово Копейского городского округа. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт дала поручение управлениям образования вместе с психологами проанализировать текущую обстановку в каждой школе.