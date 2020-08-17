Новая школа в микрорайоне «Парковый» готова распахнуть свои двери для учеников

Готовность новой школы в микрорайоне «Парковый» к сдаче в эксплуатацию составляет 99 процентов. Первого сентября она распахнет свои двери для новых учеников.

Об этом сообщил сегодня, 17 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Владимир Шамне. Работы выполняет подрядчик «Трестмагнитострой». Новая школа рассчитана на 1500 мест и позволит покрыть все потребности жителей новых микрорайонов на северо-западе Челябинска.

«В школу в микрорайоне 55 идет поставка технологического оборудования и завершается благоустройство территории. Готовность образовательного учреждения 99 процентов. Она будет готова к новому учебному году», - сообщил Шамне.

Также в Челябинске заканчивается строительство четырех детских садов. В 48-ом микрорайоне ведутся работы по внутренним инженерным сетям, работы по устройству кровли, внутриотделочные работы. В «Академ Риверсайд» в строящемся детском саду также ведутся отделочные работы и по благоустройству территории. Он должен быть открыт в сентябре. В микрорайоне «Парковый-2» также ведутся работы по инженерным сетям, завершаются отделочные работы.

Ко всем социальным объектам предусмотрены подъездные пути. Все они должны быть сданы в 2020 году.