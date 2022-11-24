Новое: инвалиды смогут подтверждать группу дистанционно

В будущем году с первого июня у инвалидов появится возможность подтверждать инвалидность дистанционно. Им не придется ходить на врачебную комиссию и лично доказывать, что ампутированная нога не выросла или почка, которую удалили, вдруг не появилась.

О том, какие новшества ждут инвалидов, рассказала на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 24 ноября, на площадке «АиФ», руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области

Наталья Клейменова.

Она напомнила, что сейчас пациент имеет право сам выбрать, будет ли освидетельствование очное или заочное.

«Наверно, это хорошо. Для пациента уменьшается психологическая нагрузка. Что касается экспертного решения, то сказать сложно. Мы же видим тогда только документы, а не видим пациента. Время покажет», - сказала Наталья Клейменова.

При этом она привела статистику – 80 процентов южноуральцев предпочитают заочное освидетельствование. Это логично. Грешно просить человека, у которого ампутирована нога, идти к медикам, чтобы они подтвердили: «Да, ноги нет».

«С первого июня следующего года мы сможем вообще дистанционно с использованием телекоммуникационного оборудования принимать решения об инвалидности. В 2024 году будет еще новшество – обезличивание медосвидетельствования. Из любого региона России мы будем получать данные на пациента и не видя его, выносить решение. Нам просто будут известны только личные данные. Может, это борьба с коррупцией. Мы не будем знать, кто этот человек», - сказала Наталья Клейменова.

Насколько это верное решение, покажет время. Нельзя впадать в крайности. По задумке нововведение даст инвалиду право выбора на способ освидетельствования, а экспертам прибавит объективности.