Новое кадровое назначение в администрации Копейска

Заместителем главы Копейского городского округа Челябинской области, руководителем аппарата мэрии назначена Юлия Кем. Ранее она руководила правовым управлением горадминистрации.

Как сообщили в пресс-службе администрации Копейска, Юлия Кем приступила к исполнению своих обязанностей в новой должности с восьмого ноября.

Ранее пост вице-мэра, руководителя аппарата занимала Ольга Шаповалова, она проработала в этой должности с января 2023 года.