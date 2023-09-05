05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
05.09.2023
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
05.09.2023
В Челябинске пройдут новые инклюзивные кинопоказы и будут созданы тактильные стикеры для незрячих
05.09.2023
На Урале собрались снайперы подразделений полиции спецназначения Росгвардии
05.09.2023
Обворожительную белорукую «гимнастку» Ангелину представил широкой публике Челябинский зоопарк
05.09.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза
Загоревшийся на ходу автобус в Копейске эксплуатировался шесть лет и проходил все техосмотры
27.08.2023
Текслер: «Копейск долгое время был в тени, но мы сейчас это активно исправляем»
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
01.02.2023
Новая школа в Тугайкуле еще не открыта, но вопросы к губернатору по ней уже появились
08.12.2022
В 12 школах Копейска отдельные классы переведены на дистант
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023