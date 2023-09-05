Загоревшийся на ходу автобус в Копейске эксплуатировался шесть лет и проходил все техосмотры

Рейсовый газомоторный автобус, загоревшийся во время движения по маршруту в Копейске (Челябинская область), эксплуатировался шесть лет и проходил все техосмотры.

Как сообщили в городской администрации, чрезвычайное происшествие произошло пятого сентября в шесть часов 30 минут утра на проспекте Победы.

Рейсовый автобус большого класса марки НЕФАЗ на КПГ (компримированный природный газ) следовал без пассажиров из гаража в сторону конечной остановки, чтобы начать курсировать по маршруту №123 «Копейск (автовокзал) - Челябинск (ПКиО имени Гагарина)». За перекрёстком проспекта Победы и проспекта Коммунистический произошло возгорание в автобусе.

Водитель успел эвакуироваться. Пострадавших нет.

Автобус полностью выгорел. Пожар был локализован силами МЧС. В ликвидации участвовали две автоцистерны и 10 человек личного состава.

Как пояснили в миндортранса региона, автобус выпуска 2017 года был забрендирован в общем стиле Челябинской агломерации. Перевозчик - общество с ограниченной ответственностью «Третий автобусный парк» (Челябинск, ш. Металлургов, д. 88).

«Перевозчик уточняет, что автобус прошел все плановые технические осмотры, в том числе и предрейсовый», - сообщили в миндортранса. В ведомстве отметили, что причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

В администрации Копейского городского округа сообщили: «Предварительная причина возгорания - воспламенение электропроводки. Пострадавших в результате возгорания нет».

В миндортранса также рассказали, в 2024 году все автобусы на 123-м маршруте будут заменены на новые. Благодаря поддержке по Национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году Челябинская агломерация получит 25 новых автобусов.