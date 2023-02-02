Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов

Жители микрорайона Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область) просят губернатора убрать подальше от новой школы и их домов промышленную зону, на территории которой располагается пилорама.

«Скоро в Тугайкуле откроется новая школа. Жители обращались в администрацию города Копейск по поводу лесопилки, чтобы её перенесли подальше от жилых домов и школы, на что администрация ответила - это частная собственность лесопилка», - написала Оксана Р. губернатору в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Жительница микрорайона просит губернатора помочь в решении вопроса по перенесению промзоны подальше от жилых домов. «Шум и запах гари мешают жильцам», - аргументирует свою просьбу Оксана.

Новая школа (пока в ней еще не начались занятия) располагается на ул. Красной Горнячки, д. 4. Промышленная зона – на соседнем участке.

«Земельный участок, расположенный по адресу: г. Копейск, ул. Красная Горнячка, д. 8, сформирован в соответствии с требованиями земельного законодательства, имеет вид разрешенного использования «для эксплуатации здания пилорамы» и находится в частной собственности», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Копейского городского округа.

В мэрии заверяют, что дома в микрорайоне Тугайкуль построены с соблюдением всех санитарных норм, которые исключают негативное воздействие действующих производственных предприятий.

Администрация Копейского городского округа направила письма в организации, уполномоченные на проведение государственного надзора, для проведения замера уровня шума и исследования в части загрязнения атмосферного воздуха. «По результатам будут предприняты меры в соответствии с законодательством», - заверили в мэрии.