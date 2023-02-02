02.02.2023
В УФСБ Челябинской области вспоминают коллег, сражавшихся за Сталинград
01.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на второе февраля (18+)
01.02.2023
В Челябинске выступят «Виртуозы Москвы»
01.02.2023
Челябинский цинковый завод определил самых метких сотрудников
01.02.2023
Былое величие челябинскому «Сказу об Урале» вернут не раньше 2024 года
01.02.2023
В День защитника Отечества в Челябинске поженятся двадцать влюбленных
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
01.02.2023
Новая школа в Тугайкуле еще не открыта, но вопросы к губернатору по ней уже появились
06.12.2022
Новая школа в Тугайкуле введена в эксплуатацию, но пока дети в ней не учатся
30.11.2022
Срок сдачи школы в Тугайкуле перенесли в шестой раз
07.09.2022
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023