Новое назначение в аппарате губернатора и правительства Челябинской области

Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Вадим Ярмолович.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Ярмоловича Вадима Валентиновича заместителем Управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области», - говорится в постановлении. Для Ярмоловича установлен срок испытания для работы на данной должности продолжительностью три месяца.

В прошлом месяце в управлении делами губернатора и правительства Челябинской области было назначено сразу три зама руководителя.

К обязанностям первого заместителя управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области с 25 июля приступил Сергей Галкин. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Еще одним первым замом стал Егор Козлов. Он назначен на должность также с 25 июля 2022 года. Постановление опубликовано на портале.

Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области в июле стал Дмитрий Зубарев. Он приступил к своим обязанностям с 26 июля 2022 года. Документ о его назначении также размещен на портале.

Ранее пост первого зама покинула Нана Швелидзе, который она занимала с октября 2019 года по февраль 2022 года.

Возглавляет управление делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский (с июля 2020 года).