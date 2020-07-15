Новая отставка и назначенец из Норильска в правительстве Челябинской области

Управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области 44-летний Евгений Алексеев освобожден от занимаемой должности. На этом посту он отработал с 2014 года.

Соответствующее постановление об отставке подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексеев уволен с госслужбы с 14 июля по собственной инициативе. Причина увольнения – переход на новую работу.

На должность управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен 48-летний уроженец Норильска Роман Менжинский.

Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

К исполнению своих новых должностных обязанностей Роман Менжинский приступит с 15 июля. Для него установлен испытательный срок в этой должности продолжительностью три месяца.

Напомним, с октября 2019 года первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области работает Нана Швелидзе, которая также приехала на Южный Урал из Норильска. Нана работала с действующим губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в администрации Норильска и в компании «Полюс золото».

Справка.

Роман Владимирович Менжинский родился 4 апреля 1972 года в Норильске.

В 1989 году окончил школу, в 1995 году - Норильский государственный индустриальный институт по специальности «Металлургические машины и оборудование». Работал заместителем главного инженера Кольской ГМК, в организациях, подведомственных Минэнерго РФ.