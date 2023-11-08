Новое назначение в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Заместителем председателя Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области назначена Наталья Рыбакова.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Рыбакову Наталью Олеговну заместителем председателя Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - говорится в постановлении.

Напомним, с 25 сентября 2019 года госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области возглавляет Алексей Федичкин.

В декабре 2019 года стала вакантной ставка его заместителя – занимаемый пост по собственному желанию покинул Сергей Бердов. С девятого января 2020 года и до ноября 2023 года заместителем председателя Госкомитета - начальником отдела контрольно-надзорной деятельности работала Наталья Рыбакова. Она заняла этот пост по результатам проведенного конкурса.