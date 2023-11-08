08.11.2023
Новое назначение в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области
08.11.2023
В Челябинске с начала года ветхие и аварийные стены покинули 54 семьи
08.11.2023
Новое прочтение «Евгения Онегина» представят челябинцам Евгений Миронов и Марина Александрова
08.11.2023
В Еманжелинском районе водитель «БМВ» задавил пожилую женщину
08.11.2023
В Каслях открылся новый виртуальный концертный зал
08.11.2023
В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса
Новое назначение в Госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области
16.10.2023
В Уйском соборе Троицка обнаружена самая старая храмовая живопись Челябинской области
05.06.2023
В Челябинске успешно завершена почти пятилетняя реставрация Клуба офицеров на Цвиллинга
07.02.2022
В Челябинской области посчитали объекты культурного наследия
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023