Отставки и назначения

Алексей Текслер продолжает формировать свою команду
Фото: 
Валерий Иванов
Политика
Сегодня, 15:55

Губернаттор Челябинской области Алексей Текслер продолжает формирование нового состава правительства региона. Часть чиновников уже попрощались со своими должностями.

Министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Павел Рыжий. Его выбирали по конкурсу, на котором  бывший первый заместитель министра экономического развития региона  одержал безоговорочную победу.

Напомним, новое ведомство дополнило состав органов исполнительной власти региона. Кадровый состав воссозданного минпрома будет сформирован, в том числе из кадрового резерва и из числа победителей проекта «Команда Челябинской области».

Покидает свой пост министр здравоохранения Сергей Приколотин, который продолжит работу в качестве директора ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области». Кроме того, оставляют свои должности министр социальных отношений Татьяна Никитина, председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин и начальник главного управления «Государственная жилищная инспекция» Олег Датских. Также не продлены контракты с первым заместителем министра экологии Ириной Хариной и первым заместителем министра здравоохранения Виталием Щетининым.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на пост министра здравоохранения рассматривается кандидатура Юрия Семенова, который в настоящее время занимает должность главного врача ГБУЗ «Областной перинатальный центр». 

На должность министра социальных отношений региона рассматривается кандидатура уполномоченного по правам ребенка Ирины Буториной, а на вакансию председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия области – начальника отдела проведения контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексея Федичкина.

На должность министра дорожного хозяйства и транспорта претендует начальник управления дорожного хозяйства Алексея Нечаева.  Кандидатура на должность начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция» в соответствии с действующим законодательством находится на согласовании в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Людмила Рерих продолжит работу в качестве исполняющего обязанности председателя государственного комитета по делам ЗАГС. Ее кандидатура также будет согласовываться с федеральными структурами.

С остальными руководителями органов исполнительной власти региона заключены новые трудовые контракты, они сохранили свои посты и продолжат работу.

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Губернатор и правительство Челябинской области
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