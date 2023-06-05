В Челябинске успешно завершена почти пятилетняя реставрация Клуба офицеров на Цвиллинга

В Челябинске успешно завершено длившееся почти пять лет восстановление исторического здания на Цвиллинга, 7 – Клуба офицеров, являющегося объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Проведенные работы по сохранению знаменитого дома специалисты госкомитета охраны ОКН региона принимали в пятницу, второго июня.

За несколько лет подрядная организация провела целый комплекс работ. Так, были отремонтированы крыша здания и ее покрытие; усилены фундаменты с восстановлением отмостки, усилены кирпичные стены; отреставрирована кирпичная кладка всех фасадов с восстановлением декора; заменена конструкция козырька над главным входом; заменены на деревянные входные двери, ставшие максимально похожими на своих предшественниц; заменены все окна - заложенные оконные проемы закрыты тонированными и бронированными фальш-окнами.

Во время проведения работ подрядчик согласовывал со специалистами госкомитета различные технологии, которые можно было применить для реставрации, не допустив при этом нарушений. Все замечания исполнитель своевременно устранял.

Как отмечают в государственном комитете охраны ОКН Челябинской области, «проделана большая и кропотливая работа, которая дала хороший результат: получилась кирпичная «конфетка»».

Отметим, здание клуба офицеров на Цвиллинга было построено в 1901 году и принадлежало П.В. Круглову - заведующему хозяйством вольно-пожарного общества. В здании также были зарегистрированы агентство Северного банка, акушерская и часовой магазин Берха. Также здесь какое-то время располагался шляпный магазин «Модный свет». С 1924-го и до начала 1960 года - Публичная библиотека. С 1976-го по 1985-й - инспекция по охране водных ресурсов, районная юридическая консультация, затем - прибороремонтный завод. С 1992 года в здании на Цвиллинга, 7 размещался учебно-курсовой комбинат «Челябжилкомхоза». В настоящее время здание занимает управление культуры города.

«На момент начала проведения работ техническое состояние здания признали аварийным: была выявлена утрата общей несущей способности стен здания (потеря жесткости), на наружных стенах имелись глубокие вертикальные трещины осадочного характера», - отмечают в госкомитете.