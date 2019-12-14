Уволен замначальника госкомитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области

Заместитель начальника госкомитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области – начальник отдела контрольно-надзорной деятельности Сергей Бердов покидает занимаемый пост.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Бердов уволен с госслужбы с 13 декабря 2019 года. Он покинул занимаемый пост по собственному желанию, говорится в документе.

Бердов был назначен на должность заместителя начальника госкомитета по охране объектов культурного наследия в 2016 году. До этого работал в госкомитете по делам архивов области (с 1997 года).

Напомним, с сентября 2019 года госкомитет возглавляет Алексей Федичкин. На сегодня единственное место замначальника пока вакантно.