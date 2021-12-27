Новогодние праздники пройдут в Челябинске под пристальным наблюдением стражей порядка

В новогодние праздники сотрудники управления МВД России по городу Челябинску будут работать в режиме усиленного варианта несения службы, маршруты патрульных нарядов приблизят к местам массового скопления горожан.

Особое внимание полицейские будут уделять мероприятиям с участием детей. Сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Челябинску приняты дополнительные меры, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий, в том числе по сопровождению транспорта, перевозящего детей.

Места, связанные с массовым пребыванием граждан, будут обследованы с применением специальных поисковых средств и служебных собак на предмет отсутствия террористической угрозы.

«Гарнизон полиции Челябинска готов к обеспечению охраны общественного порядка в новогодние праздники», - сказал на аппаратном совещании в администрации города в понедельник, 27-го декабря, главный полицейский южноуральской столицы Сергей Миронов.

Глава города Наталья Котова попросила стражей порядка отдельное внимание уделить охране общественной безопасности в ледовом городке, где в праздничные дни ожидается большое скопление людей.

В преддверии январских каникул полицейские напоминают челябинцам о недопустимости нарушений общественного порядка и Закона о тишине. К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22-х часов до шести утра, а в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23-х часов до восьми утра, относятся:

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

- игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

- непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины;

- использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины;

- производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины.

Нарушение покоя граждан и тишины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти до 100 тысяч рублей.

Информацию о случаях нарушения общественного порядка граждане могут сообщить в районные отделы полиции либо по номеру «02» (с сотового телефона «102»).