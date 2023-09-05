Новые горизонты ГРЦ Макеева

В Миассе (Челябинская область) состоялся X юбилейный слёт Совета молодых специалистов АО «ГРЦ Макеева». Событие проходило со второго по третье сентября на базе Центра загородного отдыха имени Феди Горелова на озере Тургояк.

Слёт организовал Совет молодых специалистов предприятия при поддержке руководства и профкома Государственного ракетного центра. Участников ждала насыщенная программа: игры на сплочение коллектива, обмен опытом, творческий конкурс, интеллектуальная игра и, конечно, обряд посвящения новоиспеченных сотрудников, который в этом году был во всех смыслах «с огоньком».

Открыла мероприятие заместитель генерального директора по персоналу – начальник кадровой службы ГРЦ Ирина Готман:

«Я рада, что традиция наших молодых коллег ежегодно собираться на такое интересное и полезное мероприятие с каждым разом становится масштабнее. Совет молодых специалистов, его организация, поддержание и функционирование относятся к молодёжной политике нашего предприятия. Важно, чтобы молодые специалисты коммуницировали, налаживали связи, наполнялись идеями. Желаю не останавливаться на достигнутом, постоянно расти в своём развитии, открывать новые горизонты!».

Также пожелания провести это время с пользой и обзавестись новыми знакомствами прозвучали от председателя профсоюзной организации ГРЦ Сергея Рязанова:

«Всегда приятно, когда ты обращаешься уже к знакомому коллеге, особенно со смежного предприятия. Неформальное общение на слётах объединяет. Это позволяет в дальнейшем более плодотворно выполнять свою работу».

После приветствия участники сразу же разошлись по станциям с заданиями. Где­-то всей командой нужно было забить гвоздь, где-то - выстроиться по датам рождения, не проронив при этом ни слова, где-то с закрытыми глазами отыскать коллегу.

«Мы провели несколько игр на сплочение коллектива, – рассказывает председатель Совета молодых специалистов Владислав Козлов. – Такие, казалось бы, простые задания требуют совместных решений, помогают лучше узнать друг друга».

Хорошо разогревшись на свежем воздухе, участники переместились в конференц-зал, где был организован круглый стол на тему молодёжной политики. С презентациями выступили гости Слёта – советы молодёжи АО «Протон-ПМ», АЗ «Урал», АО «ММЗ», АО «Златмаш».

Вечером силами активистов Совета молодых специалистов ГРЦ была организована развлекательная программа с интеллектуальной игрой, концертом творческой самодеятельности, зрелищным посвящением.

Последнее проходило с участием файерщиков (артистов огненного шоу). Новоиспечённым сотрудникам нужно было пройти огненный коридор.

Продолжился праздник посвящения дискотекой с традиционной дегустацией ароматного плова.

На память каждый участник получил сувениры с символикой предприятия, а самое главное – новые знакомства, хорошее настроение и желание через год непременно собраться снова, рассказали в пресс-службе ГРЦ Макеева.