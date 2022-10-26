26.10.2022
Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше четырех миллиардов юаней
26.10.2022
Полицейские Еткуля помогли вернуться домой потерявшейся 90-летней бабушке
26.10.2022
Новые правила для абитуриентов разъяснили в Челябинской области
26.10.2022
Жилой дом на улице Николая Кузнецова украсил портрет легендарного советского разведчика
26.10.2022
Педагога из Челябинска «развел» на деньги «полицейский» из Москвы
26.10.2022
В Челябинске наградили актеров, победивших в фестивале-конкурсе имени Милосердова
Новые правила для абитуриентов разъяснили в Челябинской области
Правила приема в вузы стали проще и прозрачней
12.03.2022
Повысят ли стоимость платного обучения в вузах?
03.11.2021
Вузам разрешили продолжить обучение в дистанционном формате с восьмого ноября
12.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
11.08.2021
Гетх: Решение по форме обучения студентов в Челябинской области должен принять совет ректоров
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022