Новые правила для абитуриентов разъяснили в Челябинской области

В этом году абитуриенты Челябинской области смогут подать заявление одновременно на пять, а не на десять специальностей высших учебных заведений. И обязательно указать приоритетные. Таковы новые правила приема для российских вузов, которым была посвящена пресс-конференция в редакции «Аиф-Челябинск» сегодня, 26 октября.

«В целом, если говорить об изменениях, они систематизируют процедуру приема и синхронизируют ее с онлайн-подачей документов», - сообщила начальник отдела высшего образования и науки Минобрнауки Челябинской области Елена Девятова.

Как она пояснила, это важно, поскольку в минувшем учебном году еще два вуза Челябинской области внедрили онлайн-прием абитуриентов, теперь он есть практически во всех заведениях и неуклонно вытесняет «бумажную» практику.

Еще одно изменение упростит хлопоты абитуриента, как сообщила Елена Девятова. Наличие знака ГТО приемная комиссия теперь сможет проверить самостоятельно на сайте Минспорта или Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, подтверждение не потребуется.

Кроме того, установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе сроки дополнительного приема (раньше вузы самостоятельно устанавливали их). С 2022 – 2023 учебного года для поступающих по результатам ЕГЭ по всем формам обучения прием документов будет проходить с 20 по 25 июля, дополнительный прием завершается 29 августа. Прием оригиналов аттестатов или дипломов колледжей будет заканчиваться в 12:00 строго по московскому времени для всей страны (раньше время зависело от часовых поясов).

По новым правилам абитуриент может подать заявления и на обучение за счет средств федерального бюджета, и на «платные» места.

«Абитуриенты, поступающие на бюджетную форму, должны будут представить оригинал аттестата или (если заявление подается через сайт Госуслуг) поставить в электронной форме галочку на согласие на зачисление. Подавать заявление в вузе не требуется», - сообщила заместитель проректора ЮУрГУ по учебной работе Юлия Болотина. Она отметила, что новые единые для всех правила упрощают процедуру поступления, делают ее более прозрачной.

Ответственные секретари приемных комиссий ЧелГУ и ЮУрГГПУ Любовь Конвисарева и Ренат Кучугулов дополнили перечень новшеств. Так, абитуриент может подать заявления и на обучение за счет средств федерального бюджета, и на «платные» места.

Для льготников, целевиков, победителей олимпиад и профильных профессиональных конкурсов остается требование принести в приемную комиссию подтверждающие документы.