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Новые жертвы коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло 11 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 – шесть, от других причин – пять.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за сутки подтвержден 201 новый случай заболевания ковидом – коронавирусная инфекция потихоньку сдает позиции. Школьников среди вновь заболевших нет.

С начала пандемии на Южном Урале было подтверждено 51 952 случаев заболевания COVID-19. В настоящее время число больных коронавирусом в регионе составляет 5 387 человек.

Больничные стены за сутки покинул 221 южноуралец. В общей сложности за все время эпидемии в Челябинской области излечились от ковида и были выписаны из медицинских учреждений 44 479 пациентов.

С начала пандемии в регионе методами ИФА и ПЦР проведено 1 602 756 исследований на COVID-19. За прошедшие сутки сделано 7 676 тестов.