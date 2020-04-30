Новых случаев коронавируса в Челябинской епархии и Свято-Симеоновском кафедральном соборе не выявлено

Все работники Челябинского епархиального управления и Свято-Симеоновского кафедрального собора отправлены на карантин в связи с выявленными случаями коронавируса у троих человек.

Напомним, у одного священнослужителя, у пресс-секретаря Челябинской епархии и у алтарника получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Все трое получают необходимое лечение в больнице.

В минувшее воскресенье, 26 апреля, были также госпитализированы митрополит Челябинский и Миасский Григорий, а также клирики Свято-Симеоновского кафедрального собора с симптомами пневмонии. У них пришел отрицательный результат на ковид. Они также находятся на лечении в медицинском учреждении.

Как сообщили агентству в епархии, состояние здоровья у всех удовлетворительное. Тяжелых среди них нет. Новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди клириков и сотрудников Челябинской епархии не выявлено.

Все работники Челябинского епархиального управления и Свято-Симеоновского кафедрального собора получили предписание от Роспотребнадзора и сейчас находятся на самоизоляции. В зданиях епархии и собора была проведена дезинфекция.

Сегодня СМИ со ссылкой на гендиректора медиа-холдинга ОТВ Олега Гербера сообщают о заражении нескольких сотрудников, которые проводили съемки в кафедральном соборе (обеспечивали прямую трансляции праздничной службы).

Напомним, с 29 апреля до особого распоряжения приостановлено посещение прихожанами всех храмов во время богослужения. Богослужения в храмах совершаются в присутствии только священнослужителей. Для верующих организована трансляция в сети Интернет.