ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Берегите себя и других

У троих сотрудников Челябинской епархии подтвержден коронавирус

Общество
Сегодня, 19:02

У митрополита Челябинского и Миасского Григория и еще троих священнослужителей епархии пришел отрицательный результат на коронавирусную инфекцию Covid-19.

«У митрополита отрицательный анализ. Ещё у троих священнослужителей также отрицательный. Мы говорим о первоначальном анализе», - рассказал секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

У трёх человек подтверждён положительный анализ – у одного священнослужителя, у пресс-секретаря Челябинской епархии Алексея Е. и у алтарника. Все трое госпитализированы. Будет проведено дополнительное обследование.

«Я разговаривал с ними недавно. Тяжёлых среди них нет», - подчеркнул Игорь Шестаков.

Информация о результатах анализов еще трех священников пока не получена.

Коронавирус подтвердился и у беременной супруги пресс-секретаря Челябинской епархии Айгуль. Ее также госпитализировали в больницу. Об этом она написала на официальной странице митрополии ВКонтакте. Айгуль призывает всех людей задуматься не только о своем здоровье, но и о здоровье других, с которыми приходится волею случая контактировать. По ее словам, нередко болезнь протекает бессимптомно. Статистика показывает, что примерно треть пациентов с подтвержденным диагнозом не имеют клинических симптомов заболевания. А сколько людей вполне хорошо себя чувствуют, не догадываются, что они уже носители вируса, и не ограничивают свои контакты. В итоге – новые зараженные. Да и инкубационный период у заболевания достаточно большой. инкубационный период довольно большой, ты уже болеешь, но ещё не понимаешь этого.

«Никто не знает, болен он или здоров. Инкубационный период две недели. Ты хорошо себя чувствуешь, но уже ходишь заражаешь других. Не надо мудрствовать, сиди дома, и всё. Из-за таких "мудрых" я сейчас мучаюсь на больничной койке», - написал Алексей Е.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Коронавирус
Федерация
Сегодня, 19:52
Режим нерабочих дней в России продлен по 11 мая включительно
Общество
Сегодня, 13:09
В Челябинской области выявили коронавирус у сотрудницы Верхнеуральского дома-интерната для престарелых
Общество
Сегодня, 12:15
В Челябинской области зарегистрирован четвертый случай смерти пациента с коронавирусом
Общество
Сегодня, 11:36
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Сегодня, 17:08
Депутаты Магнитогорска впервые за всю историю нарушили режим работы
Сегодня, 16:54
На помойке в Челябинске обнаружена гора списанной спецодежды медиков
Сегодня, 16:40
В Родительский день не все жители Челябинска прислушались к запрету на посещение кладбищ
Сегодня, 15:03
Сотрудники скорой в Челябинской области принимают поздравления
Сегодня, 13:09
В Челябинской области выявили коронавирус у сотрудницы Верхнеуральского дома-интерната для престарелых
Сегодня, 12:15
В Челябинской области зарегистрирован четвертый случай смерти пациента с коронавирусом
Сегодня, 11:36
В Челябинской области подтверждено 19 новых случаев коронавируса
Сегодня, 11:23
Челябинская область подготовилась к борьбе с коронавирусом и его последствиями
Сегодня, 11:07
Спасателей Златоуста закрыли на карантин
Вчера, 23:36
В Челябинскую область прибывает новая группа туристов из-за рубежа
Общество
Сегодня, 15:03
Сотрудники скорой в Челябинской области принимают поздравления
Спорт
Сегодня, 11:33
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Восполним недостаток движения в домашних условиях
Новости
Сегодня, 19:00
Общество
Большинству челябинцев понравился проект благоустройства сквера 40-летия Победы
Сегодня, 18:21
Среда обитания
В Челябинске разделительную полосу на проспекте Ленина готовят в высадке деревьев
Сегодня, 18:07
Происшествия
Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в вооруженном нападении на салон сотовой связи
Сегодня, 18:03
Общество
В Миассе возобновил работу отдел полиции, закрытый из-за обнаружения у сотрудника коронавируса
Сегодня, 17:57
Среда обитания
Челябинск должен стать абсолютно чистым к Первомаю
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 19:00
Общество
Большинству челябинцев понравился проект благоустройства сквера 40-летия Победы
Сегодня, 18:03
Общество
В Миассе возобновил работу отдел полиции, закрытый из-за обнаружения у сотрудника коронавируса
Сегодня, 17:36
Общество
В Златоусте коронавирус «парализовал» движение трамваев
Сегодня, 17:26
Общество
Южноуральцы смогут поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, не выходя из дома
Сегодня, 17:12
Общество
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
Теги
Митрополит Григорий
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика