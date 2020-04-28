У троих сотрудников Челябинской епархии подтвержден коронавирус

У митрополита Челябинского и Миасского Григория и еще троих священнослужителей епархии пришел отрицательный результат на коронавирусную инфекцию Covid-19.

«У митрополита отрицательный анализ. Ещё у троих священнослужителей также отрицательный. Мы говорим о первоначальном анализе», - рассказал секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков.

У трёх человек подтверждён положительный анализ – у одного священнослужителя, у пресс-секретаря Челябинской епархии Алексея Е. и у алтарника. Все трое госпитализированы. Будет проведено дополнительное обследование.

«Я разговаривал с ними недавно. Тяжёлых среди них нет», - подчеркнул Игорь Шестаков.

Информация о результатах анализов еще трех священников пока не получена.

Коронавирус подтвердился и у беременной супруги пресс-секретаря Челябинской епархии Айгуль. Ее также госпитализировали в больницу. Об этом она написала на официальной странице митрополии ВКонтакте. Айгуль призывает всех людей задуматься не только о своем здоровье, но и о здоровье других, с которыми приходится волею случая контактировать. По ее словам, нередко болезнь протекает бессимптомно. Статистика показывает, что примерно треть пациентов с подтвержденным диагнозом не имеют клинических симптомов заболевания. А сколько людей вполне хорошо себя чувствуют, не догадываются, что они уже носители вируса, и не ограничивают свои контакты. В итоге – новые зараженные. Да и инкубационный период у заболевания достаточно большой. инкубационный период довольно большой, ты уже болеешь, но ещё не понимаешь этого.

«Никто не знает, болен он или здоров. Инкубационный период две недели. Ты хорошо себя чувствуешь, но уже ходишь заражаешь других. Не надо мудрствовать, сиди дома, и всё. Из-за таких "мудрых" я сейчас мучаюсь на больничной койке», - написал Алексей Е.