Новый Челябинский инфекционный центр принял первых 11 пациентов

Новый инфекционный центр ОКБ №3 в Малой Сосновке под Челябинском в первый день работы после открытия принял первых 11 пациентов.

Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге 13 ноября.

«11 человек уже госпитализированы в новый инфекционный корпус», - сообщила Ирина Гехт.

Как уточнил заведующий первым инфекционным отделением нового инфекционного центра ОКБ №3 Дмитрий Пирогов, все поступившие пациенты из Челябинска.

«Все пациенты в стабильном состоянии. Практически все компенсированы по дыхательной недостаточности. Никто в реанимационной помощи не нуждался», - рассказал Пирогов.

На смене, которая длилась с 17 вечера до девяти утра, работало два дежурных доктора, две медсестры и санитарка. Далее обороты работы будут наращиваться.

«Пока по десять человек завозят, чтобы проверить и отладить работу всех систем. На следующей неделе госпитализация будет массовой», - рассказала Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна отметила, в регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки выявлено 207 новых случаев ковида. Растет коэффициент распространения инфекции. На лечении в стационарах находятся пять тысяч 885 человек. Амбулаторно получают лечение четыре тысячи 598 человек. Пока свободный коечный фонд остается на уровне 15%. Выросло число вызовов на неотложную помощь – две тысячи 774 за сутки.