Новый челябинский сквер на Воровского становится местом притяжения горожан

Новый челябинский сквер на улице Воровского, по которому не так давно в своем сообществе в ВКонтакте прошелся урбанист Лев Владов, раскритиковавший идею установки светильников-полуарок, уже становится местом притяжения горожан.

Вопреки заявлениям критиков, общественное пространство получилось уютным и симпатичными. И светящиеся в темноте полуарки стали его изюминкой, украсив сквер, а не испортив его.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, вчера вечером, 28-го октября, сквер стал новой фотозоной – здесь было замечено немало жителей с телефонами, которые и сам сквер снимали, и селфи делали.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев напомнил агентству «Урал-пресс-информ», что раньше на этой территории стояло несколько бараков, последний из которых снесли в конце 2020-го года. Участок передали районным властям - для благоустройства.

«Это довольно показательный случай, когда привлекательный с коммерческой точки зрения земельный участок в центре города отдается не под коммерческую жилую застройку, а под благоустройство, чтобы этим местом могло пользоваться как можно больше людей. Таким образом, мы зашли на практически пустой участок. Это было в конце лета. Сквер был сделан с нуля, причем в достаточно короткие сроки: полный цикл работ занял три месяца», - сообщил Виктор Ереклинцев.

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По его словам, контрактов было заключено несколько - администрация Центрального района пошла по принципу разбивки проекта благоустройства на отдельные виды работ (для того чтобы на объект заходили адекватные подрядчики, имеющие опыт выполнения тех или иных работ). Так, отдельно были заключены контракты на благоустройство, озеленение, освещение и установку малых архитектурных форм. В общей сложности данное общественное пространство обошлось в двадцать миллионов рублей.

В данном сквере, рассказал Виктор Ереклинцев, уложена бесшовная (бесфасочная) широкоформатная плитка.

«Перед проектировщиками мы ставили задачу предусмотреть и смоделировать все возможные пешеходные пути (многие скверы в Центральном районе, и этот не исключение, являются транзитными). Поэтому здесь было важно, прежде всего, грамотно проработать пешеходные потоки. Там, где идет повышение в сторону дома №88 Свердловского проспекта, проектом предусмотрены лестница и пандус, то есть люди, идущие вдоль этого дома, сейчас могут спокойно либо по пандусу, либо по лестнице заходить в сквер и идти по широкой тропинке. Горожане, которые идут через дорогу по пешеходному переходу, могут или зайти на придорожный тротуар и идти по нему, или пройти внутрь скверика и передвигаться по широкому тротуару», - отметил Виктор Ереклинцев.

В сквере на Воровского сделано зонирование. Здесь есть тихие зоны отдыха, установлены пергола с качелями и скамейки, есть спортивная зона и зона детских площадок.

«Понятно, что здесь не так много спортивных и детских элементов, но мы исходили, прежде всего, из возможностей этой территории, ее площади, постаравшись максимально насытить пространство малыми архитектурными формами», - сообщил Виктор Ереклинцев.

В сквере на Воровского установлено 35 столбов освещения четырех видов. Это уличное освещение – высокие столбы. Далее, вдоль дома №24 по улице Курчатова, установлены светильники так называемого направленного света – они светят только в сторону сквера: в окна жителей свет не попадает, так что никакого неудобства людям светильники не доставляют.

Также здесь есть парковые светильники (или так называемая ландшафтная подсветка) высотой не более метра. И – вишенка на торте: четыре светильника в виде полуарок.

«Эту историю мы подсмотрели в других городах. Подобные арки сейчас стали достаточно часто использовать, они становятся такими инстаграмными местами. Мы тоже решили поэкспериментировать и установить такие интересные формы. В Челябинске они есть только в сквере на Воровского, как мне кажется», - отметил Виктор Ереклинцев.

Он добавил, что сквер получился достаточно светлым, но в то же время перебора с освещением нет (несмотря на то, что на достаточно небольшой - площадью около полутора тысяч квадратных метров - территории установлено 35 светильников): свет лишь добавляет пространству юта.

Глава Центрального района доволен результатом. По его словам, с точки зрения благоустройства, малых архитектурных форм, детских и спортплощадок все сделано достаточно качественно, учитывая достаточно сжатые сроки.

«Возможно, возникнут какие-то вопросы по отдельным элементам, но это нормально. Существуют гарантийные обязательства. Это рабочие вопросы, которые периодически возникают», - сказал Виктор Ереклинцев.