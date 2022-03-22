22.03.2022
Влюбленные зарезали друг друга
22.03.2022
«Детский мир» обязали заморозить цены на одежду и обувь
22.03.2022
ВТБ запускает серию вебинаров для поддержки предпринимателей
22.03.2022
В Челябинске идет подготовка к весеннему паводку
22.03.2022
Новый директор МегаФона на Южном Урале будет создавать новую историю успеха
22.03.2022
В Магнитогорске ограбили кондуктора трамвая
Новый директор МегаФона на Южном Урале будет создавать новую историю успеха
16.03.2022
Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов
12.03.2022
Минцифры: Отключение от точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России
28.12.2021
Абоненты МегаФона при покупке смартфонов теперь могут хорошо сэкономить
14.12.2021
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022