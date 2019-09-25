Новый комитет Челябинской области снова отстоял право людей на бесплатную рыбалку

Прокуратура признала незаконной платную рыбалку на озере Еткуль в Челябинской области.

Проведя проверку по обращению Общественной палаты региона, надзорного ведомства сделало вывод, что доступ рыбаков к водоему был ограничен незаконно. Подготовлено исковое заявление в суд.

Как напомнила заместитель руководителя аппарата ОП Елена Шубина, тема запрета на любительский лов рыбы на Южном Урале была поднята этим летом по инициативе группы рыболовов. На первом же круглом столе Общественной палаты Челябинской области, посвященном этой теме, было принято решение о создании на базе ОП комитета по рыболовству и рыбоводству. Руководителем назначен Михаил Акатьев.

При поддержке Общественной палаты новая структура оперативно реагирует на все жалобы рыбаков, взаимодействует с органами власти, проводит встречи и переговоры с арендаторами водных объектов, осуществляет выезды в территории, рейды и пытается найти оптимальное решение проблемы.

Так, благодаря усилиям комитета, в июне была достигнута договоренность об отмене взимания платы за любительский лов с одним из водопользователей - Александром Новиковым. Решение прокуратуры по озеру Еткуль - еще одна победа комитета.