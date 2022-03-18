Новый пожарный поезд поступил на станцию Бердяуш

Новый железнодорожный подвижной состав был приобретен на станцию Бердяуш Южно-Уральской железной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «РЖД» «Пожарная безопасность». Пожарный поезд предназначен для ликвидации пожаров и проведения, связанных с ними аварийно-спасательных работ на объектах и в подвижном составе железнодорожного транспорта.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в состав пожарного поезда входит вагон – насосная станция и две модернизированные цистерны-водохранилища, которые, в отличие от прежних образцов, имеют значительные преимущества. Заправка цистерн производится через специальное устройство, что существенного снижает время их наполнения. Цистерны снабжены электронными датчиками, которые позволяют следить за температурой и уровнем воды, уровнем топлива в баках, а также контролируют электропитание и кондиционирование воздуха внутри помещений вагона – насосной станции.

Пожарный поезд Бердяуш

Новый пожарный поезд способен обеспечить подачу воды на тушение пожара из расчета 50 литров в секунду. В пожарном поезде имеется запас воды для тушения пожаров в летнее время (172 кубических метра) и в зимнее время (122 кубических метра), запас пенообразователя (пять тонн). Кроме того, он оснащен установкой комбинированного тушения пожаров «Пурга - 10.20.30» с возможностью тушения пожаров на площади до 400 квадратных метров, дизельной электростанцией мощностью 16 кВт, которая позволяет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии при движении. В составе есть кухня, душевая, места для отдыха работников дежурного караула, состоящего из шести человек. Пожарный поезд оборудован комплектом средств связи: стационарной и переносными радиостанциями, мобильной связью, системой мониторинга работы оборудования поезда, системой спутниковой навигации.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всего на крупных станциях ЮУЖД дислоцируется 13 пожарных поездов. За 2021 год они совершили 154 выезда на тушение пожаров, обеспечение пожарной безопасности при ликвидации аварийных ситуаций, а также для оказания помощи подразделениям ГПС МЧС России.

ФОТО: ЮУЖД