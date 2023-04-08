Пожарный поезд ЮУЖД оказал помощь в тушении пожара в Оренбургской области

Пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) отправлен со станции Красногвардеец в Оренбургскую область для оказания помощи МЧС в ликвидации пожара на территории ОАО «Бузулукский элеватор». Пожарные предпринимали все меры для предотвращения подступа огня к населенному пункту и на территорию расположенной в непосредственной близости нефтяной базы

Пожар на территории элеватора начался вечером седьмого апреля. «Огнем охвачены несколько участков непосредственно в зоне элеватора, возгорание произошло на установке зерносушилки и складе хранения зерна», - написал в своем телеграм-канале глава Бузулука Владимир Песков.

По данным ГУ МЧС Оренбургской области, работы велись на трёх боевых участках. Для оказания помощи подразделениям МЧС - бесперебойного снабжения водой - был привлечен пожарный поезд. Спецсостав заправляет водой технику спасателей. Пожарный поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: 146 кубометров воды и пять тонн пенообразователя, пояснили в ЮУЖД.

Как сообщал глава, дополнительная пожарная техника дислоцирована возле нефтебазы. Переход огня на данный объект исключен. Пожар локализован. Близлежащим домам опасность не угрожает. Погибших и пострадавших нет. Работников в момент возгорания внутри не было.

В ГУ МЧС региона отметила, пожарно-спасательные подразделения своевременно локализовали пожар и не допустили его распространения. Была организована защита и проливка стоящей вблизи нефтебазы. Объект, на котором хранятся легковоспламеняющиеся нефтепродукты находится под контролем пожарных. Обеспечена его безопасность.

Причины произошедшего будут установлены дознавателями.