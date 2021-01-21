Новый руководитель УФСБ по Челябинской области приступил к своим обязанностям

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Новый руководитель УФСБ по Челябинской области приступил к своим обязанностям

Указом президента Российской Федерации начальником УФСБ России по Челябинской области назначен генерал-майор Дмитрий Иванов. Сегодня, 21 января, он приступил к исполнению должностных обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, до перевода в наш регион Дмитрий Иванов возглавлял территориальный орган государственной безопасности по Томской области. Имеет государственные награды.

Этим же указом прежний руководитель, генерал-лейтенант Сергей Сизов назначен на высшую воинскую должность начальником УФСБ России по Новосибирской области.

