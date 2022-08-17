Новый сквер в Советском районе будет полностью готов ко Дню рождения Челябинска

В Новосинеглазово, в пределах домов по улице Громова, 5-А, Ключевой, 7 и Челябинской, 20-В, ко Дню рождения Челябинска обустроят новый сквер.

Реализация проекта комплексного освоения данной территории стала возможной благодаря программе «Инициативное бюджетирование». Старт благоустройства пришелся на конец июня текущего года. Все работы по преображению водоема и большой прибрежной зоны планируется закончить в сентябре 2022-го.

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Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, на благоустройство нового общественного пространства из бюджета направлено около 14-ти миллионов рублей. Еще 1,3 миллиона рублей вложила Объединенная металлургическая компания (ОМК), которая весной этого года профинансировала работы по очистке дна новосинеглазовского карьера (от мусора и илистых отложений) и его прибрежной зоны.

Раньше в карьере добывался скальный грунт, и много лет водоем и территория вокруг него находились в плачевном состоянии, отмечают в мэрии. В июне завод «Трубодеталь» компании ОМК, расположенный в Новосинеглазово, организовал высадку водных гиацинтов для очищения водоема.

В планах на будущий год - высаживание многолетних растений (таких, как лилии и кувшинки), которые очищают воду и хорошо приживаются в уральском климате.

На обновленной территории появятся асфальтированные дорожки, просторные зоны отдыха и детские игровые площадки, скамейки и урны. Кроме того, в сквере будет установлено ограждение, а спуск к воде организуют в виде амфитеатра. Работы на территории идут полным ходом. На сегодняшний день смонтировано наружное освещение, проведена санитарная и формовочная обрезка деревьев.

Городские власти подчеркивают, что все деревья на данной территории будут сохранены. В 2023 году планируется организация видеонаблюдения и асфальтирование подъездных и подходных путей к благоустроенной территории.

Подрядчик старается максимально быстро выполнить все работы, благодаря чему новое пространство жители и гости Советского района смогут оценить меньше чем через месяц - к празднованию Дня города.